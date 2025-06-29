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Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 июля
Иллюстрация: Вечерние ведомости
7 июля, понедельник, 18.30
Ботаническая иллюстрация акварелью
Мастер-класс по рисованию пиона в акварельной технике. Участники поработают с натуры, освоят заливки, лессировку и научатся передавать воздушность цветка.
📍 Книжный магазин «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 1000₽, по регистрации
8 июля, вторник, 19.00
Основы рисования цветными карандашами
Знакомство с техниками рисования, теорией цвета и света, переходами и градиентами. Рассказ о том, как сочетать материалы и чего избегать. Навыки рисования не требуются.
📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 300₽
9 июля, среда, 19.00
Визуальные практики от арт-клуба «Слой 1»
Творческая встреча с заданием на интерпретацию и анализ. Первая тема — лицо как точка встречи культур. Разговоры о кросскультурной коммуникации, визуальных образах и культурных кодах.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 250₽, по регистрации
10 июля, четверг, 18.30
Кристобаль Баленсиага. Кутюр по-королевски
Лекция искусствоведа и историка моды о Баленсиаге. Рассказ о его испанских корнях, влиянии живописи и причинах закрытия модного дома.
📍 Библиотеки Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12)
💸 400₽
11 июля, пятница, 19.30
Что мы знаем об Ираке?
Межкультурный диалог с жителем Багдада. Разговор о жизни в Ираке, адаптации в другой стране и преодолении культурных барьеров. Формат — открытое общение и обсуждение.
📍 Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)
💸 300₽
12 июля, суббота, 17.00
Русский язык в опасности. Но кто нападает? | Дискуссия
Обсуждение русского языка в рамках цикла «Вечное политическое». Участники поговорят о законе «О защите русского языка», последствиях и роли государства в языковой политике.
📍 Лофт PlacePlays (ул. Ленина, 49Б. Двор Дома печати, вход со стороны ул. Тургенева, вывеска «Planeta Avatar»)
💸 Бесплатно, по регистрации
13 июля, воскресенье, 14.00
Экслибрис для личной библиотеки
Мастер-класс по созданию книжного знака в технике линогравюры. Участники придумают собственный символ, узнают о традициях экслибриса и сделают первый оттиск.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 1000₽
Ботаническая иллюстрация акварелью
Мастер-класс по рисованию пиона в акварельной технике. Участники поработают с натуры, освоят заливки, лессировку и научатся передавать воздушность цветка.
📍 Книжный магазин «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 1000₽, по регистрации
8 июля, вторник, 19.00
Основы рисования цветными карандашами
Знакомство с техниками рисования, теорией цвета и света, переходами и градиентами. Рассказ о том, как сочетать материалы и чего избегать. Навыки рисования не требуются.
📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 300₽
9 июля, среда, 19.00
Визуальные практики от арт-клуба «Слой 1»
Творческая встреча с заданием на интерпретацию и анализ. Первая тема — лицо как точка встречи культур. Разговоры о кросскультурной коммуникации, визуальных образах и культурных кодах.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 250₽, по регистрации
10 июля, четверг, 18.30
Кристобаль Баленсиага. Кутюр по-королевски
Лекция искусствоведа и историка моды о Баленсиаге. Рассказ о его испанских корнях, влиянии живописи и причинах закрытия модного дома.
📍 Библиотеки Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12)
💸 400₽
11 июля, пятница, 19.30
Что мы знаем об Ираке?
Межкультурный диалог с жителем Багдада. Разговор о жизни в Ираке, адаптации в другой стране и преодолении культурных барьеров. Формат — открытое общение и обсуждение.
📍 Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)
💸 300₽
12 июля, суббота, 17.00
Русский язык в опасности. Но кто нападает? | Дискуссия
Обсуждение русского языка в рамках цикла «Вечное политическое». Участники поговорят о законе «О защите русского языка», последствиях и роли государства в языковой политике.
📍 Лофт PlacePlays (ул. Ленина, 49Б. Двор Дома печати, вход со стороны ул. Тургенева, вывеска «Planeta Avatar»)
💸 Бесплатно, по регистрации
13 июля, воскресенье, 14.00
Экслибрис для личной библиотеки
Мастер-класс по созданию книжного знака в технике линогравюры. Участники придумают собственный символ, узнают о традициях экслибриса и сделают первый оттиск.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 1000₽
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Куда сходить в Екатеринбурге с 30 июня по 6 июля
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