Куда сходить в Екатеринбурге с 7 по 13 июля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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7 июля, понедельник, 18.30Ботаническая иллюстрация акварельюМастер-класс по рисованию пиона в акварельной технике. Участники поработают с натуры, освоят заливки, лессировку и научатся передавать воздушность цветка.📍 Книжный магазин «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 1000₽, по регистрации8 июля, вторник, 19.00Основы рисования цветными карандашамиЗнакомство с техниками рисования, теорией цвета и света, переходами и градиентами. Рассказ о том, как сочетать материалы и чего избегать. Навыки рисования не требуются.📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 300₽9 июля, среда, 19.00Визуальные практики от арт-клуба «Слой 1»Творческая встреча с заданием на интерпретацию и анализ. Первая тема — лицо как точка встречи культур. Разговоры о кросскультурной коммуникации, визуальных образах и культурных кодах.📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 250₽, по регистрации10 июля, четверг, 18.30Кристобаль Баленсиага. Кутюр по-королевскиЛекция искусствоведа и историка моды о Баленсиаге. Рассказ о его испанских корнях, влиянии живописи и причинах закрытия модного дома.📍 Библиотеки Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12)💸 400₽11 июля, пятница, 19.30Что мы знаем об Ираке?Межкультурный диалог с жителем Багдада. Разговор о жизни в Ираке, адаптации в другой стране и преодолении культурных барьеров. Формат — открытое общение и обсуждение.📍 Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)💸 300₽12 июля, суббота, 17.00Русский язык в опасности. Но кто нападает? | ДискуссияОбсуждение русского языка в рамках цикла «Вечное политическое». Участники поговорят о законе «О защите русского языка», последствиях и роли государства в языковой политике.📍 Лофт PlacePlays (ул. Ленина, 49Б. Двор Дома печати, вход со стороны ул. Тургенева, вывеска «Planeta Avatar»)💸 Бесплатно, по регистрации13 июля, воскресенье, 14.00Экслибрис для личной библиотекиМастер-класс по созданию книжного знака в технике линогравюры. Участники придумают собственный символ, узнают о традициях экслибриса и сделают первый оттиск.📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 1000₽