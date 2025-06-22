Куда сходить в Екатеринбурге с 30 июня по 6 июля

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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30 июня, понедельник, 19.00История рок-музыки: The ClashЛекция музыковеда Тимофея Чаплюка об одной из самых влиятельных британских панк-групп. Разговор о музыкальных стилях, которые группа интегрировала в своё творчество, и о том, как The Clash повлияли на развитие рока.📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 300₽, по регистрации1 июля, вторник, 20.10Сказания Земноморья / Gedo senkiПоказ анимационного фильма Горо Миядзаки на японском языке с русскими субтитрами. Волшебный мир Земноморья на грани исчезновения — верховный маг отправляется на поиски причины происходящего.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 1 этаж, кинозал)💸 350₽2 июля, среда, 19.00Пограничное расстройство личности: применение навыковЛекция психолога Полины Хайдуковой о навыках, необходимых для жизни с ПРЛ: осознанность, стрессоустойчивость, эмоциональная регуляция, межличностная эффективность.📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)💸 Бесплатно, по регистрации3 июля, четверг, 18.00Пляшущие человечки. Разговор о личном опыте сочинения музыки для танцаЛекция композитора Антона Светличного о создании музыки для танцевальных спектаклей. Обсуждение особенностей взаимодействия с хореографами и творческого процесса.📍 Эрмитаж-Урал (ул. Вайнера, 11)💸 Бесплатно, по регистрации4 июля, пятница, 18.30«О двух скульптурах Эрнста Неизвестного»Обсуждение проекта «Новая статуя Свободы» и отношений художника с Борисом Ельциным.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, фойе музея)💸 Бесплатно, по регистрации5 июля, суббота, 13.00Белая башня. Обзорное посещениеЭкскурсия по водонапорной башне УЗТМ с подъёмом на смотровую площадку.📍 Белая башня (ул. Бакинских комиссаров, 2а)💸 400₽, по регистрации. Дети до 12 лет — бесплатно6 июля, воскресенье, 12.00Танцуют все: открытое занятие по свободному танцуГрупповые и индивидуальные упражнения, направленные на исследование движения и тела, завершатся танцевальным джемом.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, образовательный центр)💸 Бесплатно, по регистрации