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Куда сходить в Екатеринбурге с 30 июня по 6 июля
Иллюстрация: Вечерние ведомости
30 июня, понедельник, 19.00
История рок-музыки: The Clash
Лекция музыковеда Тимофея Чаплюка об одной из самых влиятельных британских панк-групп. Разговор о музыкальных стилях, которые группа интегрировала в своё творчество, и о том, как The Clash повлияли на развитие рока.
📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 300₽, по регистрации
1 июля, вторник, 20.10
Сказания Земноморья / Gedo senki
Показ анимационного фильма Горо Миядзаки на японском языке с русскими субтитрами. Волшебный мир Земноморья на грани исчезновения — верховный маг отправляется на поиски причины происходящего.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 1 этаж, кинозал)
💸 350₽
2 июля, среда, 19.00
Пограничное расстройство личности: применение навыков
Лекция психолога Полины Хайдуковой о навыках, необходимых для жизни с ПРЛ: осознанность, стрессоустойчивость, эмоциональная регуляция, межличностная эффективность.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 Бесплатно, по регистрации
3 июля, четверг, 18.00
Пляшущие человечки. Разговор о личном опыте сочинения музыки для танца
Лекция композитора Антона Светличного о создании музыки для танцевальных спектаклей. Обсуждение особенностей взаимодействия с хореографами и творческого процесса.
📍 Эрмитаж-Урал (ул. Вайнера, 11)
💸 Бесплатно, по регистрации
4 июля, пятница, 18.30
«О двух скульптурах Эрнста Неизвестного»
Обсуждение проекта «Новая статуя Свободы» и отношений художника с Борисом Ельциным.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, фойе музея)
💸 Бесплатно, по регистрации
5 июля, суббота, 13.00
Белая башня. Обзорное посещение
Экскурсия по водонапорной башне УЗТМ с подъёмом на смотровую площадку.
📍 Белая башня (ул. Бакинских комиссаров, 2а)
💸 400₽, по регистрации. Дети до 12 лет — бесплатно
6 июля, воскресенье, 12.00
Танцуют все: открытое занятие по свободному танцу
Групповые и индивидуальные упражнения, направленные на исследование движения и тела, завершатся танцевальным джемом.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации
История рок-музыки: The Clash
Лекция музыковеда Тимофея Чаплюка об одной из самых влиятельных британских панк-групп. Разговор о музыкальных стилях, которые группа интегрировала в своё творчество, и о том, как The Clash повлияли на развитие рока.
📍 Библиотечный центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 300₽, по регистрации
1 июля, вторник, 20.10
Сказания Земноморья / Gedo senki
Показ анимационного фильма Горо Миядзаки на японском языке с русскими субтитрами. Волшебный мир Земноморья на грани исчезновения — верховный маг отправляется на поиски причины происходящего.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, 1 этаж, кинозал)
💸 350₽
2 июля, среда, 19.00
Пограничное расстройство личности: применение навыков
Лекция психолога Полины Хайдуковой о навыках, необходимых для жизни с ПРЛ: осознанность, стрессоустойчивость, эмоциональная регуляция, межличностная эффективность.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 Бесплатно, по регистрации
3 июля, четверг, 18.00
Пляшущие человечки. Разговор о личном опыте сочинения музыки для танца
Лекция композитора Антона Светличного о создании музыки для танцевальных спектаклей. Обсуждение особенностей взаимодействия с хореографами и творческого процесса.
📍 Эрмитаж-Урал (ул. Вайнера, 11)
💸 Бесплатно, по регистрации
4 июля, пятница, 18.30
«О двух скульптурах Эрнста Неизвестного»
Обсуждение проекта «Новая статуя Свободы» и отношений художника с Борисом Ельциным.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, д. 3, фойе музея)
💸 Бесплатно, по регистрации
5 июля, суббота, 13.00
Белая башня. Обзорное посещение
Экскурсия по водонапорной башне УЗТМ с подъёмом на смотровую площадку.
📍 Белая башня (ул. Бакинских комиссаров, 2а)
💸 400₽, по регистрации. Дети до 12 лет — бесплатно
6 июля, воскресенье, 12.00
Танцуют все: открытое занятие по свободному танцу
Групповые и индивидуальные упражнения, направленные на исследование движения и тела, завершатся танцевальным джемом.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации
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Куда сходить в Екатеринбурге с 23 по 29 июня
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22 июня 2025