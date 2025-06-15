Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 23 по 29 июня
Иллюстрация: Вечерние ведомости
23 июня, понедельник, 19.00
ЗОСЯ. Молодёжный театр «Ангажемент», Тюмень
Фестиваль «Коляда-Plays-2025» на сцене Камерного театра. История любви на фоне войны: молодой лейтенант заполняет бланки о гибели солдат и встречает польскую девушку, которая остаётся в его памяти навсегда. Постановка о победе человечности даже в самых тяжёлых условиях.
📍 Камерный театр (ул. Пролетарская, 18)
💸 от 800₽
24 июня, вторник, 19.30
Лекция «Первый рекламный баннер. История в дизайне советских спичечных этикеток»
Как коробок спичек стал массовым инструментом рекламы и агитации? Какие образы и идеи продвигались через этикетки в 1960–1990-х годах? Лекция о визуальной культуре, дизайне и советском быте.
📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽
25 июня, среда, 19.00
Поливоркинг — новая реальность или дорога к выгоранию
Обсуждение, что такое поливоркинг, чем он отличается от фриланса, какие плюсы и минусы несёт, как влияет на ментальное здоровье и как на него смотрят работодатели.
📍 Гастромолл «Главный» (ул. Боевых Дружин, 20)
💸 350₽
26 июня, четверг, 19.00
Лекция «Одиночество в большом городе: как найти себя и других»
Психолог Дарья Гизатулина расскажет, как формируется одиночество, чем отличается здоровое одиночество от нездорового и как преодолеть изоляцию. Практические техники, работа с самооценкой и навыками коммуникации.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 500₽
27 июня, пятница
Ural Music Night
Ночная музыкальная программа на десятках площадок по всему городу. В программе: фильм-концерт «BTS: Yet To Come in Cinemas» в сети «Премьер Зал», выступления уральских групп Внимание, Бизнес Юность, Как всегда, NUGGERS и казахстанского хедлайнера Dose.
📍 Множество локаций по городу
💸 Бесплатно
28 июня, суббота, 15.00
Собрание открытого философского клуба
Обсуждение сатирического эссе Эразма Роттердамского «Похвала глупости» — критики общественных и церковных традиций Европы начала XVI века.
📍 Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
29 июня, воскресенье, 15.00
Декорирование текстильной сумки в технике урало-сибирской росписи
Мастер-класс по созданию уникального шопера с традиционными уральскими мотивами. Роспись, набивной рисунок, трафареты. Сумки предоставляют организаторы.
📍 Дом Маклецкого (ул. Тургенева, 15)
💸 1500₽. Необходима предварительная запись в WhatsApp: +7 905 801-48-34 (Екатерина)
ЗОСЯ. Молодёжный театр «Ангажемент», Тюмень
Фестиваль «Коляда-Plays-2025» на сцене Камерного театра. История любви на фоне войны: молодой лейтенант заполняет бланки о гибели солдат и встречает польскую девушку, которая остаётся в его памяти навсегда. Постановка о победе человечности даже в самых тяжёлых условиях.
📍 Камерный театр (ул. Пролетарская, 18)
💸 от 800₽
24 июня, вторник, 19.30
Лекция «Первый рекламный баннер. История в дизайне советских спичечных этикеток»
Как коробок спичек стал массовым инструментом рекламы и агитации? Какие образы и идеи продвигались через этикетки в 1960–1990-х годах? Лекция о визуальной культуре, дизайне и советском быте.
📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽
25 июня, среда, 19.00
Поливоркинг — новая реальность или дорога к выгоранию
Обсуждение, что такое поливоркинг, чем он отличается от фриланса, какие плюсы и минусы несёт, как влияет на ментальное здоровье и как на него смотрят работодатели.
📍 Гастромолл «Главный» (ул. Боевых Дружин, 20)
💸 350₽
26 июня, четверг, 19.00
Лекция «Одиночество в большом городе: как найти себя и других»
Психолог Дарья Гизатулина расскажет, как формируется одиночество, чем отличается здоровое одиночество от нездорового и как преодолеть изоляцию. Практические техники, работа с самооценкой и навыками коммуникации.
📍 Книжный «Буквально» (пр. Ленина, 50, 3 этаж по эскалатору)
💸 500₽
27 июня, пятница
Ural Music Night
Ночная музыкальная программа на десятках площадок по всему городу. В программе: фильм-концерт «BTS: Yet To Come in Cinemas» в сети «Премьер Зал», выступления уральских групп Внимание, Бизнес Юность, Как всегда, NUGGERS и казахстанского хедлайнера Dose.
📍 Множество локаций по городу
💸 Бесплатно
28 июня, суббота, 15.00
Собрание открытого философского клуба
Обсуждение сатирического эссе Эразма Роттердамского «Похвала глупости» — критики общественных и церковных традиций Европы начала XVI века.
📍 Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
29 июня, воскресенье, 15.00
Декорирование текстильной сумки в технике урало-сибирской росписи
Мастер-класс по созданию уникального шопера с традиционными уральскими мотивами. Роспись, набивной рисунок, трафареты. Сумки предоставляют организаторы.
📍 Дом Маклецкого (ул. Тургенева, 15)
💸 1500₽. Необходима предварительная запись в WhatsApp: +7 905 801-48-34 (Екатерина)
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