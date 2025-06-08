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Куда сходить в Екатеринбурге с 16 по 22 июня: лекции, мастер-классы, спектакль и своп растений
Иллюстрация: Вечерние ведомости
16 июня, понедельник, 19.00
Философия различия: введение в мышление Делёза
Лекция познакомит с философией Жиля Делёза — мыслителя, переосмыслившего представления о реальности, личности и обществе. Участники узнают, почему Делёз предлагал мыслить через различие и множественность, и чем его идеи актуальны сегодня.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 от 550₽
17 июня, вторник, 19.00
Лекарство от женской доли: как помочь героиням русской классики
Лекция химика Веры Мусияк о том, как достижения современной медицины могли бы повлиять на судьбы героинь русской литературы. Участники обсудят, какие технологии — от тестов на беременность до эпидуральной анестезии — могли бы изменить сюжет известных произведений.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 400₽
18 июня, среда, 18.30
Мастер-класс по созданию открыток на самодельной бумаге
Участники создадут авторские открытки из переработанной бумаги, напишут на них послания и украсят в коллажной технике. Все материалы предоставляются. За занятие можно будет сделать 2–3 открытки.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 700₽
19 июня, четверг, 18.30
Как разговаривать с детьми про «это»? Лекция психолога Нателлы Колобовой
Психолог расскажет, как обсуждать с детьми вопросы полового воспитания без давления, стыда и страха. Разговор пойдёт о подходах, которые обеспечивают доверие, безопасность и понимание.
📍 Библиотеки Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12)
💸 400₽
20 июня, пятница, 19.00
Выставка «Озёра». Рита Хаак
Последний день работы выставки художницы Риты Хаак. Проект представляет собой сюрреалистичное художественное пространство, наполненное фантастическими образами и атмосферой загадки и уюта.
📍 Дизайн-центр Галерея 11 (ул. Студенческая, 11)
💸 Бесплатно
21 июня, суббота, 15.00
«Зелёный» своп растений
Участники смогут обменяться домашними растениями. За редкие экземпляры выдают жетоны, которые можно потратить на другие растения. Доступна зона свободного обмена.
📍 Ельцин-центр (площадка у входа в Ельцин Центр)
💸 Бесплатно
22 июня, воскресенье, 18.00
Спектакль «Светлые души: взгляд изнутри»
Моноспектакль Сергея Юсупова по рассказам Василия Шукшина. Это трагикомическое исследование человеческих характеров через пронзительные и смешные истории о простых людях.
📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 от 800₽
Философия различия: введение в мышление Делёза
Лекция познакомит с философией Жиля Делёза — мыслителя, переосмыслившего представления о реальности, личности и обществе. Участники узнают, почему Делёз предлагал мыслить через различие и множественность, и чем его идеи актуальны сегодня.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 от 550₽
17 июня, вторник, 19.00
Лекарство от женской доли: как помочь героиням русской классики
Лекция химика Веры Мусияк о том, как достижения современной медицины могли бы повлиять на судьбы героинь русской литературы. Участники обсудят, какие технологии — от тестов на беременность до эпидуральной анестезии — могли бы изменить сюжет известных произведений.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 400₽
18 июня, среда, 18.30
Мастер-класс по созданию открыток на самодельной бумаге
Участники создадут авторские открытки из переработанной бумаги, напишут на них послания и украсят в коллажной технике. Все материалы предоставляются. За занятие можно будет сделать 2–3 открытки.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 700₽
19 июня, четверг, 18.30
Как разговаривать с детьми про «это»? Лекция психолога Нателлы Колобовой
Психолог расскажет, как обсуждать с детьми вопросы полового воспитания без давления, стыда и страха. Разговор пойдёт о подходах, которые обеспечивают доверие, безопасность и понимание.
📍 Библиотеки Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12)
💸 400₽
20 июня, пятница, 19.00
Выставка «Озёра». Рита Хаак
Последний день работы выставки художницы Риты Хаак. Проект представляет собой сюрреалистичное художественное пространство, наполненное фантастическими образами и атмосферой загадки и уюта.
📍 Дизайн-центр Галерея 11 (ул. Студенческая, 11)
💸 Бесплатно
21 июня, суббота, 15.00
«Зелёный» своп растений
Участники смогут обменяться домашними растениями. За редкие экземпляры выдают жетоны, которые можно потратить на другие растения. Доступна зона свободного обмена.
📍 Ельцин-центр (площадка у входа в Ельцин Центр)
💸 Бесплатно
22 июня, воскресенье, 18.00
Спектакль «Светлые души: взгляд изнутри»
Моноспектакль Сергея Юсупова по рассказам Василия Шукшина. Это трагикомическое исследование человеческих характеров через пронзительные и смешные истории о простых людях.
📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 от 800₽
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