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Куда сходить в Екатеринбурге с 9 по 15 июня

11.56 Воскресенье, 8 июня 2025
Иллюстрация: Вечерние ведомости
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9 июня, понедельник, 19.00
Буквально вечер настолок
Mанчкин, Azul, Повелитель Токио, Ticket to Ride (Европа) — играем не опять, а снова.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 150₽

10 июня, вторник, 19.30
Елена Козьмина. Философская сатира
Заключительная лекция цикла «Фантастика как эксперимент: литература о будущем, прошлом и настоящем». Философская сатира — направление фантастики, включающее утопии и антиутопии. Речь пойдёт о литературном «стереоэффекте», связи сатиры и научной фантастики. Лектор — доктор филологических наук, профессор УрФУ Елена Козьмина.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации

11 июня, среда, 19.00
Анна Новикова. Язык нежности: фотография как текст публичной антропологии и цифровой истории
Как семейные и личные фотоархивы раскрывают социальные, гендерные и культурные трансформации.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации

12 июня, четверг, 16.30
Ретро-концерт мастеров искусств «Говорит Урал!»
Музыкально-театральное воспоминание о Свердловске 40-х годов.
📍 Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230, К 10. Главная сцена у фонтана)
💸 Бесплатно, по регистрации

13 июня, пятница, 17.00
Вячеслав Шмыров. Перестройка и новые герои: Балабанов против Германа
Третья лекция цикла «Кино и перестройка». Разговор о смене поколений в советском кинематографе, противостоянии старых мастеров и новых режиссёров, а также о последних фестивалях и фильмах эпохи. Лектор — киновед, руководитель Киноклуба Ельцин-центра Вячеслав Шмыров.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации

14 июня, суббота, 12.00
«Эх, жизнь купеческая, екатеринбургская!» Пешеходная историческая экскурсия с квестом
Экскурсия по району у Царского моста, где располагались усадьбы влиятельных купцов XIX века. Прогулка дополнена квестом в усадьбе Давыдовых — «Унесённые временем».
📍 Библиотеки Екатеринбурга (ул. Чапаева, 5)
💸 500₽

15 июня, воскресенье, 18.00
Лекции и open-talk: «Коммерческая постановка. Хореограф и исполнитель»
Обсуждение коммерции в танце: возможности заработка для хореографов и исполнителей без выгорания. В завершении — дискуссия о реалиях профессии.
📍 Маркет Арка (Ленина, 50, 3 этаж, 313 офис)
💸 800₽

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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17:46 Режевский суд запретил водителю с пистолетом приближаться к женщине после конфликта на трассе
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16:18 В Артёмовском депутату Максиму Демашину избрали меру пресечения — домашний арест
15:36 Пожары в Екатеринбурге и посёлках: МЧС спасло 9 человек, двое погибло
13:10 В Свердловской области в мае пропали 109 человек
12:20 Редактора Ura.ru Дениса Аллаярова арестовали до 4 августа
11:54 В Екатеринбурге музей проведёт экскурсию на самокатах по району «Сити» — от Ссыльной слободы до XXI века
11:33 В Екатеринбурге и Верхней Пышме сегодня перекроют улицы из-за мотопробега
11:17 Смертельное ДТП под Кытлымом: водитель квадроцикла погиб после выезда на встречную полосу
10:57 Что читают в Свердловской области: «Доктор Живаго» и три романа Достоевского в топе продаж
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20:41 В Серове мать оставила младенца в раскалённой машине
20:12 В Первоуральске при столкновении четырёх автомобилей пострадали два человека
19:30 В Серове машинистка крана предстанет перед судом по делу о гибели электромонтера
18:58 Завтра Пышминские озерки станут чище
18:25 Только 3 из 19 свердловских пожаров четверга бушевали в жилом секторе
17:21 В Свердловской области ожидается жара до +28°C
17:12 Главного редактора Ura.ru Диану Козлову увезли на допрос
16:54 Три миллиона рублей будут возвращать дропперы обманутой мошенниками жительнице Екатеринбурга
16:20 Свердловские автоинспекторы спасли жизни тяжело пострадавших в ДТП девушку и подростка
15:53 В Екатеринбурге почти на неделю перекроют улицу Боевых дружин
15:31 Екатеринбургского экс-полицейского Карпова отправили под домашний арест
14:39 Опекунше Наумовой, обвиняемой в убийстве Далера, запросили 25 лет лишения свободы
13:29 Расправившегося с супругой красноуфимца отправили в колонию на 17 лет
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