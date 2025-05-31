Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 9 по 15 июня
Иллюстрация: Вечерние ведомости
9 июня, понедельник, 19.00
Буквально вечер настолок
Mанчкин, Azul, Повелитель Токио, Ticket to Ride (Европа) — играем не опять, а снова.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 150₽
10 июня, вторник, 19.30
Елена Козьмина. Философская сатира
Заключительная лекция цикла «Фантастика как эксперимент: литература о будущем, прошлом и настоящем». Философская сатира — направление фантастики, включающее утопии и антиутопии. Речь пойдёт о литературном «стереоэффекте», связи сатиры и научной фантастики. Лектор — доктор филологических наук, профессор УрФУ Елена Козьмина.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
11 июня, среда, 19.00
Анна Новикова. Язык нежности: фотография как текст публичной антропологии и цифровой истории
Как семейные и личные фотоархивы раскрывают социальные, гендерные и культурные трансформации.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
12 июня, четверг, 16.30
Ретро-концерт мастеров искусств «Говорит Урал!»
Музыкально-театральное воспоминание о Свердловске 40-х годов.
📍 Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230, К 10. Главная сцена у фонтана)
💸 Бесплатно, по регистрации
13 июня, пятница, 17.00
Вячеслав Шмыров. Перестройка и новые герои: Балабанов против Германа
Третья лекция цикла «Кино и перестройка». Разговор о смене поколений в советском кинематографе, противостоянии старых мастеров и новых режиссёров, а также о последних фестивалях и фильмах эпохи. Лектор — киновед, руководитель Киноклуба Ельцин-центра Вячеслав Шмыров.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
14 июня, суббота, 12.00
«Эх, жизнь купеческая, екатеринбургская!» Пешеходная историческая экскурсия с квестом
Экскурсия по району у Царского моста, где располагались усадьбы влиятельных купцов XIX века. Прогулка дополнена квестом в усадьбе Давыдовых — «Унесённые временем».
📍 Библиотеки Екатеринбурга (ул. Чапаева, 5)
💸 500₽
15 июня, воскресенье, 18.00
Лекции и open-talk: «Коммерческая постановка. Хореограф и исполнитель»
Обсуждение коммерции в танце: возможности заработка для хореографов и исполнителей без выгорания. В завершении — дискуссия о реалиях профессии.
📍 Маркет Арка (Ленина, 50, 3 этаж, 313 офис)
💸 800₽
Буквально вечер настолок
Mанчкин, Azul, Повелитель Токио, Ticket to Ride (Европа) — играем не опять, а снова.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 150₽
10 июня, вторник, 19.30
Елена Козьмина. Философская сатира
Заключительная лекция цикла «Фантастика как эксперимент: литература о будущем, прошлом и настоящем». Философская сатира — направление фантастики, включающее утопии и антиутопии. Речь пойдёт о литературном «стереоэффекте», связи сатиры и научной фантастики. Лектор — доктор филологических наук, профессор УрФУ Елена Козьмина.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
11 июня, среда, 19.00
Анна Новикова. Язык нежности: фотография как текст публичной антропологии и цифровой истории
Как семейные и личные фотоархивы раскрывают социальные, гендерные и культурные трансформации.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
12 июня, четверг, 16.30
Ретро-концерт мастеров искусств «Говорит Урал!»
Музыкально-театральное воспоминание о Свердловске 40-х годов.
📍 Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230, К 10. Главная сцена у фонтана)
💸 Бесплатно, по регистрации
13 июня, пятница, 17.00
Вячеслав Шмыров. Перестройка и новые герои: Балабанов против Германа
Третья лекция цикла «Кино и перестройка». Разговор о смене поколений в советском кинематографе, противостоянии старых мастеров и новых режиссёров, а также о последних фестивалях и фильмах эпохи. Лектор — киновед, руководитель Киноклуба Ельцин-центра Вячеслав Шмыров.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
14 июня, суббота, 12.00
«Эх, жизнь купеческая, екатеринбургская!» Пешеходная историческая экскурсия с квестом
Экскурсия по району у Царского моста, где располагались усадьбы влиятельных купцов XIX века. Прогулка дополнена квестом в усадьбе Давыдовых — «Унесённые временем».
📍 Библиотеки Екатеринбурга (ул. Чапаева, 5)
💸 500₽
15 июня, воскресенье, 18.00
Лекции и open-talk: «Коммерческая постановка. Хореограф и исполнитель»
Обсуждение коммерции в танце: возможности заработка для хореографов и исполнителей без выгорания. В завершении — дискуссия о реалиях профессии.
📍 Маркет Арка (Ленина, 50, 3 этаж, 313 офис)
💸 800₽
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