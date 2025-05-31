Куда сходить в Екатеринбурге с 9 по 15 июня

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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9 июня, понедельник, 19.00Буквально вечер настолокMанчкин, Azul, Повелитель Токио, Ticket to Ride (Европа) — играем не опять, а снова.📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 150₽10 июня, вторник, 19.30Елена Козьмина. Философская сатираЗаключительная лекция цикла «Фантастика как эксперимент: литература о будущем, прошлом и настоящем». Философская сатира — направление фантастики, включающее утопии и антиутопии. Речь пойдёт о литературном «стереоэффекте», связи сатиры и научной фантастики. Лектор — доктор филологических наук, профессор УрФУ Елена Козьмина.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)💸 Бесплатно, по регистрации11 июня, среда, 19.00Анна Новикова. Язык нежности: фотография как текст публичной антропологии и цифровой историиКак семейные и личные фотоархивы раскрывают социальные, гендерные и культурные трансформации.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)💸 Бесплатно, по регистрации12 июня, четверг, 16.30Ретро-концерт мастеров искусств «Говорит Урал!»Музыкально-театральное воспоминание о Свердловске 40-х годов.📍 Парк Маяковского (ул. Мичурина, 230, К 10. Главная сцена у фонтана)💸 Бесплатно, по регистрации13 июня, пятница, 17.00Вячеслав Шмыров. Перестройка и новые герои: Балабанов против ГерманаТретья лекция цикла «Кино и перестройка». Разговор о смене поколений в советском кинематографе, противостоянии старых мастеров и новых режиссёров, а также о последних фестивалях и фильмах эпохи. Лектор — киновед, руководитель Киноклуба Ельцин-центра Вячеслав Шмыров.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)💸 Бесплатно, по регистрации14 июня, суббота, 12.00«Эх, жизнь купеческая, екатеринбургская!» Пешеходная историческая экскурсия с квестомЭкскурсия по району у Царского моста, где располагались усадьбы влиятельных купцов XIX века. Прогулка дополнена квестом в усадьбе Давыдовых — «Унесённые временем».📍 Библиотеки Екатеринбурга (ул. Чапаева, 5)💸 500₽15 июня, воскресенье, 18.00Лекции и open-talk: «Коммерческая постановка. Хореограф и исполнитель»Обсуждение коммерции в танце: возможности заработка для хореографов и исполнителей без выгорания. В завершении — дискуссия о реалиях профессии.📍 Маркет Арка (Ленина, 50, 3 этаж, 313 офис)💸 800₽