Куда сходить в Екатеринбурге с 2 по 8 июня: лекции, дискуссии и спектакли

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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2 июня, понедельник, 18.30Ботаническая открытка акварельюМастер-класс по рисованию подсолнуха с натуры.📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 700₽3 июня, вторник, 19.30Лекция «Не вижу препятствий! Как религия, наука и политика проникали в образ города»Ассистентка кафедры теории культуры УрФУ Диана Сатыбалдина расскажет, как образы и функции городских пространств формировались под влиянием религиозных ритуалов, научных концепций и политических решений.📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)💸 500₽4 июня, среда, 20.00Провинциальные танцы: «Кто мы, откуда, куда мы идём?» + секретный спектакльАдаптированная постановка спектакля московского хореографа Павла Глухова в Летнем театре: сценическое размышление об идентичности, памяти и реальности.📍 Летний театр в парке Маяковского (ул. Мичурина, 230, к25)💸 от 300₽5 июня, четверг, 18.30Психология на пальцах. Дискуссионный книжный клуб: Генрик Ибсен «Кукольный дом»Обсуждение психологических мотивов персонажей, влияния социальных норм на выбор и актуальности пьесы в контексте современных отношений.📍 Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15. Главное здание, левое крыло, 3 этаж, «Литературная гостиная»)💸 Бесплатно, по регистрации6 июня, пятница, 19.00«Азбука аутизма». Справимся вместеДиалоговое пространство о первом опыте проживания диагноза РАС: как реагируют близкие, какие ошибки допускаются и что помогает наладить поддержку.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр)💸 Бесплатно, по регистрации7 июня, суббота, 12.00Курс движения «Возвращение в тело»Практика, сочетающая йогу, соматический танец и контактную импровизацию, ориентирована на людей с разным уровнем подготовки и состоянием здоровья.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр, 4 аудитория)💸 Бесплатно, по регистрации8 июня, воскресенье, 18.00Обсуждение книги «Маятник культуры. От становления до упадка» Арсения ДежуроваНе-клуб «Не читай» обсуждает сборник лекций о культуре, её развитии и упадке. Читать необязательно — главное прийти.📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 300₽