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Куда сходить в Екатеринбурге с 2 по 8 июня: лекции, дискуссии и спектакли
Иллюстрация: Вечерние ведомости
2 июня, понедельник, 18.30
Ботаническая открытка акварелью
Мастер-класс по рисованию подсолнуха с натуры.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 700₽
3 июня, вторник, 19.30
Лекция «Не вижу препятствий! Как религия, наука и политика проникали в образ города»
Ассистентка кафедры теории культуры УрФУ Диана Сатыбалдина расскажет, как образы и функции городских пространств формировались под влиянием религиозных ритуалов, научных концепций и политических решений.
📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽
4 июня, среда, 20.00
Провинциальные танцы: «Кто мы, откуда, куда мы идём?» + секретный спектакль
Адаптированная постановка спектакля московского хореографа Павла Глухова в Летнем театре: сценическое размышление об идентичности, памяти и реальности.
📍 Летний театр в парке Маяковского (ул. Мичурина, 230, к25)
💸 от 300₽
5 июня, четверг, 18.30
Психология на пальцах. Дискуссионный книжный клуб: Генрик Ибсен «Кукольный дом»
Обсуждение психологических мотивов персонажей, влияния социальных норм на выбор и актуальности пьесы в контексте современных отношений.
📍 Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15. Главное здание, левое крыло, 3 этаж, «Литературная гостиная»)
💸 Бесплатно, по регистрации
6 июня, пятница, 19.00
«Азбука аутизма». Справимся вместе
Диалоговое пространство о первом опыте проживания диагноза РАС: как реагируют близкие, какие ошибки допускаются и что помогает наладить поддержку.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации
7 июня, суббота, 12.00
Курс движения «Возвращение в тело»
Практика, сочетающая йогу, соматический танец и контактную импровизацию, ориентирована на людей с разным уровнем подготовки и состоянием здоровья.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр, 4 аудитория)
💸 Бесплатно, по регистрации
8 июня, воскресенье, 18.00
Обсуждение книги «Маятник культуры. От становления до упадка» Арсения Дежурова
Не-клуб «Не читай» обсуждает сборник лекций о культуре, её развитии и упадке. Читать необязательно — главное прийти.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 300₽
Ботаническая открытка акварелью
Мастер-класс по рисованию подсолнуха с натуры.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 700₽
3 июня, вторник, 19.30
Лекция «Не вижу препятствий! Как религия, наука и политика проникали в образ города»
Ассистентка кафедры теории культуры УрФУ Диана Сатыбалдина расскажет, как образы и функции городских пространств формировались под влиянием религиозных ритуалов, научных концепций и политических решений.
📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽
4 июня, среда, 20.00
Провинциальные танцы: «Кто мы, откуда, куда мы идём?» + секретный спектакль
Адаптированная постановка спектакля московского хореографа Павла Глухова в Летнем театре: сценическое размышление об идентичности, памяти и реальности.
📍 Летний театр в парке Маяковского (ул. Мичурина, 230, к25)
💸 от 300₽
5 июня, четверг, 18.30
Психология на пальцах. Дискуссионный книжный клуб: Генрик Ибсен «Кукольный дом»
Обсуждение психологических мотивов персонажей, влияния социальных норм на выбор и актуальности пьесы в контексте современных отношений.
📍 Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15. Главное здание, левое крыло, 3 этаж, «Литературная гостиная»)
💸 Бесплатно, по регистрации
6 июня, пятница, 19.00
«Азбука аутизма». Справимся вместе
Диалоговое пространство о первом опыте проживания диагноза РАС: как реагируют близкие, какие ошибки допускаются и что помогает наладить поддержку.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации
7 июня, суббота, 12.00
Курс движения «Возвращение в тело»
Практика, сочетающая йогу, соматический танец и контактную импровизацию, ориентирована на людей с разным уровнем подготовки и состоянием здоровья.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр, 4 аудитория)
💸 Бесплатно, по регистрации
8 июня, воскресенье, 18.00
Обсуждение книги «Маятник культуры. От становления до упадка» Арсения Дежурова
Не-клуб «Не читай» обсуждает сборник лекций о культуре, её развитии и упадке. Читать необязательно — главное прийти.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 300₽
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