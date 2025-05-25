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Куда сходить в Екатеринбурге с 2 по 8 июня: лекции, дискуссии и спектакли

11.32 Суббота, 31 мая 2025
Иллюстрация: Вечерние ведомости
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2 июня, понедельник, 18.30
Ботаническая открытка акварелью
Мастер-класс по рисованию подсолнуха с натуры.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 700₽

3 июня, вторник, 19.30
Лекция «Не вижу препятствий! Как религия, наука и политика проникали в образ города»
Ассистентка кафедры теории культуры УрФУ Диана Сатыбалдина расскажет, как образы и функции городских пространств формировались под влиянием религиозных ритуалов, научных концепций и политических решений.
📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽

4 июня, среда, 20.00
Провинциальные танцы: «Кто мы, откуда, куда мы идём?» + секретный спектакль
Адаптированная постановка спектакля московского хореографа Павла Глухова в Летнем театре: сценическое размышление об идентичности, памяти и реальности.
📍 Летний театр в парке Маяковского (ул. Мичурина, 230, к25)
💸 от 300₽

5 июня, четверг, 18.30
Психология на пальцах. Дискуссионный книжный клуб: Генрик Ибсен «Кукольный дом»
Обсуждение психологических мотивов персонажей, влияния социальных норм на выбор и актуальности пьесы в контексте современных отношений.
📍 Библиотека им. В. Г. Белинского (ул. Белинского, 15. Главное здание, левое крыло, 3 этаж, «Литературная гостиная»)
💸 Бесплатно, по регистрации

6 июня, пятница, 19.00
«Азбука аутизма». Справимся вместе
Диалоговое пространство о первом опыте проживания диагноза РАС: как реагируют близкие, какие ошибки допускаются и что помогает наладить поддержку.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации

7 июня, суббота, 12.00
Курс движения «Возвращение в тело»
Практика, сочетающая йогу, соматический танец и контактную импровизацию, ориентирована на людей с разным уровнем подготовки и состоянием здоровья.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр, 4 аудитория)
💸 Бесплатно, по регистрации

8 июня, воскресенье, 18.00
Обсуждение книги «Маятник культуры. От становления до упадка» Арсения Дежурова
Не-клуб «Не читай» обсуждает сборник лекций о культуре, её развитии и упадке. Читать необязательно — главное прийти.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 300₽

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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20:47 Уральцев приглашают оценить любимые заведения культуры
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19:24 В Екатеринбурге открылся III Международный женский форум
19:12 Юных поджигателей готовы судить в Нижнем Тагиле
18:40 Режиссёра Балабанова в Екатеринбурге усадят в пустой трамвай
17:55 Директор экзаменационного центра при УрФУ и её подельники отправлены в СИЗО
17:23 Врачи спасли 23-летнюю екатеринбурженку от тяжёлого туберкулёза
16:44 Более 30 пожаров прошлись по Свердловской области в минувший четверг
16:28 В Первоуральске задержан избивший водителя легковушки велосипедист
16:01 Прокуратура помогла вернуть тавдинской пенсионерке более 180 тысяч рублей
14:42 Поездка квадроцикла в Ачитском районе закончилась трагедией
14:23 Про Доктора-сказочника в Белинке расскажет уральский режиссёр-мультипликатор
13:08 В Верхней Пышме завершились первые межрегиональные тренировочные сборы по самбо
12:23 Пострадавших в массовой аварии на территории Белоярского района было больше
11:55 Пожар с трагическими последствиями случился минувшей ночью в Каменске-Уральском
11:40 За жизнь уличного кота борются в Екатеринбурге
11:24 Обвиняемый во взятках опер из Невьянска останется под стражей
11:10 Награды ждут победителей всероссийского конкурса юных ювелиров и камнерезов в Екатеринбурге
10:54 В суд переданы материалы дела о гибели человека под автобусом в Каменске-Уральском
10:36 Улетавшего из Екатеринбурга в Душанбе иностранца остановили с 17 килограммами нижнего белья
21:11 Взятки и превышение полномочий обеспечили ивдельского сотрудника ГУФСИН сроком
20:45 Стала известна программа 18-го фестиваля современной драматургии «Коляда-Plays»
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