Куда сходить в Екатеринбурге с 26 мая по 1 июня

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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26 мая, понедельник, 16.40Зона интересовХудожественный фильм о Рудольфе Хёссе — коменданте Освенцима, чья семья живёт в доме у стен концлагеря. Идиллия внешней жизни соседствует с ужасающей реальностью геноцида.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Кинозал)💸 350₽27 мая, вторник, 18.00Киноклуб «Экранизация»: «Синий бархат»Показ неонуарной драмы Дэвида Линча в рамках выставочного проекта к 100-летию сюрреализма.📍 Музей «Литературная жизнь Урала 19 века» (ул. Царская, 7)💸 Бесплатно28 мая, среда, с 19.30Спектакль «Человек-ящик»Постановка по роману Кобо Абэ — сюрреалистичный триллер с элементами театра абсурда и образами в духе Линча.📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)💸 от 800₽29 мая, четверг, 18.15Английский киноклуб: «Час пик»Просмотр комедийного боевика 1998 года на английском языке с английскими субтитрами.📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 Бесплатно, по регистрации30 мая, пятница, с 19.00«Азбука аутизма». Мир аутичного человека: Внутри и снаружиПросветительская лекция о восприятии окружающей среды людьми с расстройствами аутистического спектра.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр)💸 Бесплатно, по регистрации31 мая, суббота, с 13.00 до 14.00 и 14.00 до 17.00Арт-вечеринка «Природа – мой соавтор!»Два мероприятия в рамках арт-вечеринки «Природа – мой соавтор!» вдохновлены музыкальным циклом Чайковского «Времена года». Вас ждут лекция музыковеда «Ожившие ноты: Чайковский и музыка сезона» и интерактивная часть: мастер-класс по живописи на открытке, лекция журналиста о создании тематического журнала (зина), мастер-класс по изготовлению линогравюр.📍 Библиотеки Екатеринбурга (ул. Старых Большевиков, 18)💸 300₽ и 500₽1 июня, воскресенье, 17.00Кураторская медиация по выставке «Анализ взаимодействия „человек–предметная среда“»Обзор персональной выставки уральской художницы Кати Колпаковой, посвящённой связи человека с окружающей средой и предметами.📍 Галерея Ателье (ул. Студенческая 11, 4 этаж)💸 Бесплатно, по регистрации