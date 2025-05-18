Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 26 мая по 1 июня
Иллюстрация: Вечерние ведомости
26 мая, понедельник, 16.40
Зона интересов
Художественный фильм о Рудольфе Хёссе — коменданте Освенцима, чья семья живёт в доме у стен концлагеря. Идиллия внешней жизни соседствует с ужасающей реальностью геноцида.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Кинозал)
💸 350₽
27 мая, вторник, 18.00
Киноклуб «Экранизация»: «Синий бархат»
Показ неонуарной драмы Дэвида Линча в рамках выставочного проекта к 100-летию сюрреализма.
📍 Музей «Литературная жизнь Урала 19 века» (ул. Царская, 7)
💸 Бесплатно
28 мая, среда, с 19.30
Спектакль «Человек-ящик»
Постановка по роману Кобо Абэ — сюрреалистичный триллер с элементами театра абсурда и образами в духе Линча.
📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸 от 800₽
29 мая, четверг, 18.15
Английский киноклуб: «Час пик»
Просмотр комедийного боевика 1998 года на английском языке с английскими субтитрами.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 Бесплатно, по регистрации
30 мая, пятница, с 19.00
«Азбука аутизма». Мир аутичного человека: Внутри и снаружи
Просветительская лекция о восприятии окружающей среды людьми с расстройствами аутистического спектра.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации
31 мая, суббота, с 13.00 до 14.00 и 14.00 до 17.00
Арт-вечеринка «Природа – мой соавтор!»
Два мероприятия в рамках арт-вечеринки «Природа – мой соавтор!» вдохновлены музыкальным циклом Чайковского «Времена года». Вас ждут лекция музыковеда «Ожившие ноты: Чайковский и музыка сезона» и интерактивная часть: мастер-класс по живописи на открытке, лекция журналиста о создании тематического журнала (зина), мастер-класс по изготовлению линогравюр.
📍 Библиотеки Екатеринбурга (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 300₽ и 500₽
1 июня, воскресенье, 17.00
Кураторская медиация по выставке «Анализ взаимодействия „человек–предметная среда“»
Обзор персональной выставки уральской художницы Кати Колпаковой, посвящённой связи человека с окружающей средой и предметами.
📍 Галерея Ателье (ул. Студенческая 11, 4 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
Зона интересов
Художественный фильм о Рудольфе Хёссе — коменданте Освенцима, чья семья живёт в доме у стен концлагеря. Идиллия внешней жизни соседствует с ужасающей реальностью геноцида.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Кинозал)
💸 350₽
27 мая, вторник, 18.00
Киноклуб «Экранизация»: «Синий бархат»
Показ неонуарной драмы Дэвида Линча в рамках выставочного проекта к 100-летию сюрреализма.
📍 Музей «Литературная жизнь Урала 19 века» (ул. Царская, 7)
💸 Бесплатно
28 мая, среда, с 19.30
Спектакль «Человек-ящик»
Постановка по роману Кобо Абэ — сюрреалистичный триллер с элементами театра абсурда и образами в духе Линча.
📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸 от 800₽
29 мая, четверг, 18.15
Английский киноклуб: «Час пик»
Просмотр комедийного боевика 1998 года на английском языке с английскими субтитрами.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 Бесплатно, по регистрации
30 мая, пятница, с 19.00
«Азбука аутизма». Мир аутичного человека: Внутри и снаружи
Просветительская лекция о восприятии окружающей среды людьми с расстройствами аутистического спектра.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр)
💸 Бесплатно, по регистрации
31 мая, суббота, с 13.00 до 14.00 и 14.00 до 17.00
Арт-вечеринка «Природа – мой соавтор!»
Два мероприятия в рамках арт-вечеринки «Природа – мой соавтор!» вдохновлены музыкальным циклом Чайковского «Времена года». Вас ждут лекция музыковеда «Ожившие ноты: Чайковский и музыка сезона» и интерактивная часть: мастер-класс по живописи на открытке, лекция журналиста о создании тематического журнала (зина), мастер-класс по изготовлению линогравюр.
📍 Библиотеки Екатеринбурга (ул. Старых Большевиков, 18)
💸 300₽ и 500₽
1 июня, воскресенье, 17.00
Кураторская медиация по выставке «Анализ взаимодействия „человек–предметная среда“»
Обзор персональной выставки уральской художницы Кати Колпаковой, посвящённой связи человека с окружающей средой и предметами.
📍 Галерея Ателье (ул. Студенческая 11, 4 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
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