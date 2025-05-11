Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 19 по 25 мая
Иллюстрация: Вечерние ведомости
19 мая, понедельник, 19.30
Спектакль «Четвертый»
Иммерсивный спектакль-триллер, в котором зрители могут повлиять на сюжет и содержание происходящего.
📍Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸от 800₽
20 мая, вторник, 19.30
Лекция «Первый рекламный баннер. История в дизайне советских спичечных этикеток»
Журналистка и коллекционерка Елена Бабушкина расскажет, как спичечный коробок стал популярным инструментом рекламы и агитации.
📍Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸500₽
21 мая, среда, 18.00
Большая лекция про сон с врачом-сомнологом
Пижамная вечеринка в честь дня рождения кафе «Мы есть» с лекцией сомнолога Софии Черкасовой (Москва) о важности сна. В программе — сбор гостей, лекция, обсуждение, подарки и афтепати.
📍ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46. Гринвич-Синема, зал DOLBY Atmos)
💸от 500₽
22 мая, четверг, 19.00
Чем вылечить героев русской классики?
Лекция химика Веры Мусияк об исторических и современных методах лечения, на примерах персонажей русской литературы.
📍Книжный «Буквально» (ул. Ленина, 50. 3 этаж)
💸400₽
23 мая, пятница, с 19.30
Что мы знаем об Афганистане?
Межкультурный диалог с гостем из Мазари-Шарифа: личные истории, фото-презентация и открытая беседа о жизни, культуре и адаптации в России.
📍Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)
💸Бесплатно, по регистрации
24 мая, суббота, 14.00
Перестройка-40. «Огонёк», «Коммерсантъ», «Бурда Моден»
Экскурсия по истории культовых изданий времен перестройки с рассказами о переменах в медиа.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Фойе музея)
💸450₽
25 мая, воскресенье, 12.00
Танцуют все: открытое занятие по свободному танцу
Занятие для всех уровней подготовки: упражнения на осознанность тела, взаимодействие с пространством и финальный джем.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр, аудитория 4)
💸Бесплатно, по регистрации
Спектакль «Четвертый»
Иммерсивный спектакль-триллер, в котором зрители могут повлиять на сюжет и содержание происходящего.
📍Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸от 800₽
20 мая, вторник, 19.30
Лекция «Первый рекламный баннер. История в дизайне советских спичечных этикеток»
Журналистка и коллекционерка Елена Бабушкина расскажет, как спичечный коробок стал популярным инструментом рекламы и агитации.
📍Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸500₽
21 мая, среда, 18.00
Большая лекция про сон с врачом-сомнологом
Пижамная вечеринка в честь дня рождения кафе «Мы есть» с лекцией сомнолога Софии Черкасовой (Москва) о важности сна. В программе — сбор гостей, лекция, обсуждение, подарки и афтепати.
📍ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46. Гринвич-Синема, зал DOLBY Atmos)
💸от 500₽
22 мая, четверг, 19.00
Чем вылечить героев русской классики?
Лекция химика Веры Мусияк об исторических и современных методах лечения, на примерах персонажей русской литературы.
📍Книжный «Буквально» (ул. Ленина, 50. 3 этаж)
💸400₽
23 мая, пятница, с 19.30
Что мы знаем об Афганистане?
Межкультурный диалог с гостем из Мазари-Шарифа: личные истории, фото-презентация и открытая беседа о жизни, культуре и адаптации в России.
📍Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)
💸Бесплатно, по регистрации
24 мая, суббота, 14.00
Перестройка-40. «Огонёк», «Коммерсантъ», «Бурда Моден»
Экскурсия по истории культовых изданий времен перестройки с рассказами о переменах в медиа.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Фойе музея)
💸450₽
25 мая, воскресенье, 12.00
Танцуют все: открытое занятие по свободному танцу
Занятие для всех уровней подготовки: упражнения на осознанность тела, взаимодействие с пространством и финальный джем.
📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр, аудитория 4)
💸Бесплатно, по регистрации
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Куда сходить в Екатеринбурге с 12 по 18 мая?
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