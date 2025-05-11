Куда сходить в Екатеринбурге с 19 по 25 мая

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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19 мая, понедельник, 19.30Спектакль «Четвертый»Иммерсивный спектакль-триллер, в котором зрители могут повлиять на сюжет и содержание происходящего.📍Самоцвет (ул. Малышева, 29А)💸от 800₽20 мая, вторник, 19.30Лекция «Первый рекламный баннер. История в дизайне советских спичечных этикеток»Журналистка и коллекционерка Елена Бабушкина расскажет, как спичечный коробок стал популярным инструментом рекламы и агитации.📍Самоцвет (ул. Малышева, 29А)💸500₽21 мая, среда, 18.00Большая лекция про сон с врачом-сомнологомПижамная вечеринка в честь дня рождения кафе «Мы есть» с лекцией сомнолога Софии Черкасовой (Москва) о важности сна. В программе — сбор гостей, лекция, обсуждение, подарки и афтепати.📍ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46. Гринвич-Синема, зал DOLBY Atmos)💸от 500₽22 мая, четверг, 19.00Чем вылечить героев русской классики?Лекция химика Веры Мусияк об исторических и современных методах лечения, на примерах персонажей русской литературы.📍Книжный «Буквально» (ул. Ленина, 50. 3 этаж)💸400₽23 мая, пятница, с 19.30Что мы знаем об Афганистане?Межкультурный диалог с гостем из Мазари-Шарифа: личные истории, фото-презентация и открытая беседа о жизни, культуре и адаптации в России.📍Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)💸Бесплатно, по регистрации24 мая, суббота, 14.00Перестройка-40. «Огонёк», «Коммерсантъ», «Бурда Моден»Экскурсия по истории культовых изданий времен перестройки с рассказами о переменах в медиа.📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Фойе музея)💸450₽25 мая, воскресенье, 12.00Танцуют все: открытое занятие по свободному танцуЗанятие для всех уровней подготовки: упражнения на осознанность тела, взаимодействие с пространством и финальный джем.📍Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Образовательный центр, аудитория 4)💸Бесплатно, по регистрации