Куда сходить в Екатеринбурге с 12 по 18 мая?

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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12 мая, понедельник, 20.00Ледоход. Цикл «Ночное свидание в театре»Цикл майских читок современных пьес о молодости, красоте и любви. «Ледоход» Дмитрия Тарасова — история зимней изоляции на северном острове, которую нарушает ледоход, способный изменить всё за одну ночь.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Театральная платформа)💸 Бесплатно, по регистрации13 мая, вторник, 19.30Встреча «Классического книжного клуба» с участием Ильи ФедороваОбсуждение повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Рефлексия о жизни в рамках дискуссии с филологом Ильёй Федоровым и ведущей клуба Ксенией Кузнецовой.📍 Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12)💸 Бесплатно, по регистрации14 мая, среда, с 19.30Лекция «Хроника эмоций. Что и как мы чувствовали в прошлом веке и сейчас?»Психолог Юлия Аюпова расскажет о трансформации эмоциональной культуры: какие чувства и эмоции было принято чувствовать, а какие игнорировать, как мы относились и как мы их называли в разные времена.📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)💸 500₽15 мая, четверг, 19.00«Графические партитуры — ноты вокруг нас»Лекция Николая Дуденкова в рамках выставки инклюзивной мастерской А4 «Земля в иллюминаторе». Участники узнают, как появились графические партитуры и как визуальные образы стали частью музыкальной композиции.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)💸 Бесплатно, по регистрации16 мая, пятница, с 12.30Вячеслав Шмыров. История полки: освобождённые фильмыВторая лекция цикла «Кино и перестройка». Исследование феномена «полочного кино» и истории советских фильмов.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)💸 Бесплатно, по регистрации17 мая, суббота, 15.00Лекция «Эпикурейство и стоицизм»Философский разбор двух школ Античности: в чём различие между поиском удовольствия и обретением внутренней устойчивости. Анализ ключевых понятий и взглядов стоиков и эпикурейцев.📍 Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)💸 Бесплатно, по регистрации18 мая, воскресенье, 18.00Спектакль «Утраченные драгоценности»История любви и испытаний: он — охотник за потерянными вещами, она — фотограф.📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)💸 от 800₽