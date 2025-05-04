Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Екатеринбурге с 12 по 18 мая?
Иллюстрация: Вечерние ведомости
12 мая, понедельник, 20.00
Ледоход. Цикл «Ночное свидание в театре»
Цикл майских читок современных пьес о молодости, красоте и любви. «Ледоход» Дмитрия Тарасова — история зимней изоляции на северном острове, которую нарушает ледоход, способный изменить всё за одну ночь.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Театральная платформа)
💸 Бесплатно, по регистрации
13 мая, вторник, 19.30
Встреча «Классического книжного клуба» с участием Ильи Федорова
Обсуждение повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Рефлексия о жизни в рамках дискуссии с филологом Ильёй Федоровым и ведущей клуба Ксенией Кузнецовой.
📍 Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12)
💸 Бесплатно, по регистрации
14 мая, среда, с 19.30
Лекция «Хроника эмоций. Что и как мы чувствовали в прошлом веке и сейчас?»
Психолог Юлия Аюпова расскажет о трансформации эмоциональной культуры: какие чувства и эмоции было принято чувствовать, а какие игнорировать, как мы относились и как мы их называли в разные времена.
📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽
15 мая, четверг, 19.00
«Графические партитуры — ноты вокруг нас»
Лекция Николая Дуденкова в рамках выставки инклюзивной мастерской А4 «Земля в иллюминаторе». Участники узнают, как появились графические партитуры и как визуальные образы стали частью музыкальной композиции.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
16 мая, пятница, с 12.30
Вячеслав Шмыров. История полки: освобождённые фильмы
Вторая лекция цикла «Кино и перестройка». Исследование феномена «полочного кино» и истории советских фильмов.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
17 мая, суббота, 15.00
Лекция «Эпикурейство и стоицизм»
Философский разбор двух школ Античности: в чём различие между поиском удовольствия и обретением внутренней устойчивости. Анализ ключевых понятий и взглядов стоиков и эпикурейцев.
📍 Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
18 мая, воскресенье, 18.00
Спектакль «Утраченные драгоценности»
История любви и испытаний: он — охотник за потерянными вещами, она — фотограф.
📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸 от 800₽
Ледоход. Цикл «Ночное свидание в театре»
Цикл майских читок современных пьес о молодости, красоте и любви. «Ледоход» Дмитрия Тарасова — история зимней изоляции на северном острове, которую нарушает ледоход, способный изменить всё за одну ночь.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Театральная платформа)
💸 Бесплатно, по регистрации
13 мая, вторник, 19.30
Встреча «Классического книжного клуба» с участием Ильи Федорова
Обсуждение повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Рефлексия о жизни в рамках дискуссии с филологом Ильёй Федоровым и ведущей клуба Ксенией Кузнецовой.
📍 Муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга (ул. Антона Валека, 12)
💸 Бесплатно, по регистрации
14 мая, среда, с 19.30
Лекция «Хроника эмоций. Что и как мы чувствовали в прошлом веке и сейчас?»
Психолог Юлия Аюпова расскажет о трансформации эмоциональной культуры: какие чувства и эмоции было принято чувствовать, а какие игнорировать, как мы относились и как мы их называли в разные времена.
📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽
15 мая, четверг, 19.00
«Графические партитуры — ноты вокруг нас»
Лекция Николая Дуденкова в рамках выставки инклюзивной мастерской А4 «Земля в иллюминаторе». Участники узнают, как появились графические партитуры и как визуальные образы стали частью музыкальной композиции.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
16 мая, пятница, с 12.30
Вячеслав Шмыров. История полки: освобождённые фильмы
Вторая лекция цикла «Кино и перестройка». Исследование феномена «полочного кино» и истории советских фильмов.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Медиазал)
💸 Бесплатно, по регистрации
17 мая, суббота, 15.00
Лекция «Эпикурейство и стоицизм»
Философский разбор двух школ Античности: в чём различие между поиском удовольствия и обретением внутренней устойчивости. Анализ ключевых понятий и взглядов стоиков и эпикурейцев.
📍 Арт-пространство «Маяк» (ул. Первомайская, 18)
💸 Бесплатно, по регистрации
18 мая, воскресенье, 18.00
Спектакль «Утраченные драгоценности»
История любви и испытаний: он — охотник за потерянными вещами, она — фотограф.
📍 Самоцвет (ул. Малышева, 29А)
💸 от 800₽
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