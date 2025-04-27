Куда сходить в Свердловской области с 5 по 11 мая

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В программе недели — лекции о кино и истории, показы фильмов к 9 мая, экскурсии по метрополитену и конструктивистским зданиям.5 мая, понедельник, 19.00Мир Дэвида Кроненберга: пограничные зоны реальности и иллюзииЛекция киноведа Михаила Витушко и кинокритика Марии Судаковой о фильмах Дэвида Кроненберга. После — показ ленты «Паук» на английском языке с русскими субтитрами.📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)💸 500₽6 мая, вторник, 19.30Лекция «Городская повседневность Свердловска в первой половине 1940-х»Историк Пётр Сперанский расскажет о жизни свердловчан и эвакуированных в годы войны.📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)💸 500₽7 мая, среда, с 18.00Тени войны и парижский гламур: мода 1930-х в романе Э. М. Ремарка «Триумфальная арка»Лекция и обсуждение модных образов героев «Триумфальной арки» на фоне исторического контекста 1930-х годов.📍 Библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15. Основное здание, 3 этаж, Литературная гостиная)💸 Бесплатно, по регистрации8 мая, четверг, 19.00Без права на забвение: наши предки на Великой Отечественной войнеИсторик-генеалог Дмитрий Юнышев расскажет, как найти информацию о судьбах предков в годы войны — не только о фронтовиках, но и о тружениках тыла, партизанах и других.📍 Книги, кофе и другие измерения (Верхняя Пышма. Успенский Проспект, 99)💸 Бесплатно, по регистрации9 мая, пятница, с 12.30Показ фильмов в рамках программы Ельцин Центра, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войнеВ течение дня в кинотеатре можно посмотреть фильмы: «Летят журавли», «Иди и смотри» и «Белорусский вокзал».📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Кинотеатр)💸 Бесплатно, по регистрации10 мая, суббота, 12.00Осторожно, двери открываются!Экскурсия по метрополитену Екатеринбурга: монументальное оформление, светильники, мозаики и скрытые детали архитектуры.📍 Платформа станции «Площадь 1905 года» (торцевая часть перрона)💸 500₽ + стоимость проезда в метро оплачивается экскурсантами самостоятельно11 мая, воскресенье, 12.00Авторская экскурсия Игоря Янкова по Городку чекистов с посещением квартирыИсследователь авангарда Игорь Янков проводит экскурсию по Городку чекистов, включая визит в квартиру в конструктивистском доме.📍 Кондитерская «Булочная» (проспект Ленина, 69/3. Корпус Городка чекистов вдоль улицы Луначарского)💸 800₽