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Куда сходить в Свердловской области с 5 по 11 мая

12.21 Воскресенье, 4 мая 2025
Иллюстрация: Вечерние ведомости
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В программе недели — лекции о кино и истории, показы фильмов к 9 мая, экскурсии по метрополитену и конструктивистским зданиям.

5 мая, понедельник, 19.00
Мир Дэвида Кроненберга: пограничные зоны реальности и иллюзии
Лекция киноведа Михаила Витушко и кинокритика Марии Судаковой о фильмах Дэвида Кроненберга. После — показ ленты «Паук» на английском языке с русскими субтитрами.
📍 Библиотечный Центр «Екатеринбург» (ул. Мамина-Сибиряка, 193)
💸 500₽

6 мая, вторник, 19.30
Лекция «Городская повседневность Свердловска в первой половине 1940-х»
Историк Пётр Сперанский расскажет о жизни свердловчан и эвакуированных в годы войны.
📍 Бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 500₽

7 мая, среда, с 18.00
Тени войны и парижский гламур: мода 1930-х в романе Э. М. Ремарка «Триумфальная арка»
Лекция и обсуждение модных образов героев «Триумфальной арки» на фоне исторического контекста 1930-х годов.
📍 Библиотека им. Белинского (ул. Белинского, 15. Основное здание, 3 этаж, Литературная гостиная)
💸 Бесплатно, по регистрации

8 мая, четверг, 19.00
Без права на забвение: наши предки на Великой Отечественной войне
Историк-генеалог Дмитрий Юнышев расскажет, как найти информацию о судьбах предков в годы войны — не только о фронтовиках, но и о тружениках тыла, партизанах и других.
📍 Книги, кофе и другие измерения (Верхняя Пышма. Успенский Проспект, 99)
💸 Бесплатно, по регистрации

9 мая, пятница, с 12.30
Показ фильмов в рамках программы Ельцин Центра, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне
В течение дня в кинотеатре можно посмотреть фильмы: «Летят журавли», «Иди и смотри» и «Белорусский вокзал».
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Кинотеатр)
💸 Бесплатно, по регистрации

10 мая, суббота, 12.00
Осторожно, двери открываются!
Экскурсия по метрополитену Екатеринбурга: монументальное оформление, светильники, мозаики и скрытые детали архитектуры.
📍 Платформа станции «Площадь 1905 года» (торцевая часть перрона)
💸 500₽ + стоимость проезда в метро оплачивается экскурсантами самостоятельно

11 мая, воскресенье, 12.00
Авторская экскурсия Игоря Янкова по Городку чекистов с посещением квартиры
Исследователь авангарда Игорь Янков проводит экскурсию по Городку чекистов, включая визит в квартиру в конструктивистском доме.
📍 Кондитерская «Булочная» (проспект Ленина, 69/3. Корпус Городка чекистов вдоль улицы Луначарского)
💸 800₽

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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13:15 В Екатеринбурге задержали рейс в Дубай: пассажиры ждут вылета более семи часов
12:21 Куда сходить в Свердловской области с 5 по 11 мая
11:34 В Слободе при пожаре в церковной трапезной погиб человек
18:35 В Екатеринбурге несколько тысяч мотоциклистов открыли мотосезон
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17:46 Глава СК потребовал доклад о расследовании издевательств над школьником в Новоуральске
16:49 В Верхней Пышме женщина ударила девочку бутылкой: СК расследует дело о хулиганстве
15:56 Свердловскую область накроют сильные дожди и ветер до 17 м/с
14:43 В Краснотурьинске 8-летняя девочка получила перелом позвоночника после наезда автомобиля
13:34 В Екатеринбурге отказались признавать особняк второй половины XIX века объектом культурного наследия
12:55 В Свердловской области ограничен проезд к 19 населённым пунктам из-за паводка
11:25 На ЕКАД перевернулся грузовик, водитель доставлен в больницу
10:53 В Алапаевске сгорел жилой дом: на месте пожара обнаружен погибший
21:47 В Новоуральске возбуждено дело о хулиганивших школьниках
20:36 Екатеринбургский зоопарк перешёл на летнее расписание
20:02 Музыкально-цирковой фестиваль напугает екатеринбуржцев
19:24 На трассе Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов в ДТП погиб молодой водитель
19:20 Под сказ о хрустальном голубе зовут провести вечер понедельника в Саду Казанцева
18:51 Три человека погибли в свердловских пожарах четверга
16:50 Дождь и снег обещают синоптики в выходные в Свердловской области
16:27 В Екатеринбурге спасли месячную малышку с тяжёлой болезнью
15:40 В посёлке под Лесным из-за повышения уровня реки закрыли мост
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