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Куда сходить в Екатеринбурге с 28 апреля по 4 мая?
Иллюстрация: Вечерние ведомости
28 апреля, понедельник, 19.30
Спектакль «Чёрная дыра»
Интеллектуальная комедия от театра «Волхонка». Успешный сценарист сидит в баре на окраине города в ожидании любовницы, с которой собирается расстаться. Появляется странный человек и утверждает, что фильм, снятый по сценарию, — его собственная жизнь.
📍 бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 от 1000₽
29 апреля, вторник, 19.00
Кофейный клуб «Доживём до понедельника»
Клуб любителей кофе, где встречаются как профессионалы, так и новички. На новой встрече участники будут готовить капучино в домашних условиях с помощью капсульной кофемашины и френч-пресса, а также дегустировать кофе от компании «Terra Coffee» и десерты от кондитерской «Chocoroom».
📍 Книжный «Буквально» (ул. Ленина, 50, 3 этаж)
💸 600₽, по регистрации
30 апреля, среда, с 11.00 (а также 1 мая)
Фестиваль «ЕЩЁ НЕ МАРТ»
Книжная ярмарка издательств «Поляндрия» и NoAge, презентации книг, спектакль, лекция.
📍 Книжный «Буквально» (ул. Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно
1 мая, четверг, 19.00
«Перестройка-40». Андрей Сахаров
Экскурсия проекта «Перестройка-40» о роли Андрея Сахарова в движении за свободу, права человека и демократию в годы перестройки. Рассказ о его выступлениях на I Съезде народных депутатов СССР и Нобелевской премии мира.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Место встречи — фойе музея.)
💸 450₽
2 мая, пятница, 18.00
Дебаты | Государственная регуляция рынка труда: за или против?
Дебаты между командами либертарианцев и яблочников о роли государственного регулирования рынка труда.
📍 Лофт Placeplays (пр. Ленина, 49)
💸 Бесплатно, по регистрации
3 мая, суббота, 17.00
«Она запомнилась по дням». Финисаж выставки «Это война»
Разговор о поэзии фронтового поколения и фортепианная соната Маркиана Фролова — музыкальный дневник военного Свердловска.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Атриум)
💸 Бесплатно, по регистрации
4 мая, воскресенье, с 12.00
Книжный своп
Обмен книгами в хорошем состоянии. Можно приносить книги, брать их или делать и то и другое.
📍 Книжный «Буквально» (ул. Ленина, 50, 3 этаж)
💸 от 500₽
Спектакль «Чёрная дыра»
Интеллектуальная комедия от театра «Волхонка». Успешный сценарист сидит в баре на окраине города в ожидании любовницы, с которой собирается расстаться. Появляется странный человек и утверждает, что фильм, снятый по сценарию, — его собственная жизнь.
📍 бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)
💸 от 1000₽
29 апреля, вторник, 19.00
Кофейный клуб «Доживём до понедельника»
Клуб любителей кофе, где встречаются как профессионалы, так и новички. На новой встрече участники будут готовить капучино в домашних условиях с помощью капсульной кофемашины и френч-пресса, а также дегустировать кофе от компании «Terra Coffee» и десерты от кондитерской «Chocoroom».
📍 Книжный «Буквально» (ул. Ленина, 50, 3 этаж)
💸 600₽, по регистрации
30 апреля, среда, с 11.00 (а также 1 мая)
Фестиваль «ЕЩЁ НЕ МАРТ»
Книжная ярмарка издательств «Поляндрия» и NoAge, презентации книг, спектакль, лекция.
📍 Книжный «Буквально» (ул. Ленина, 50, 3 этаж)
💸 Бесплатно
1 мая, четверг, 19.00
«Перестройка-40». Андрей Сахаров
Экскурсия проекта «Перестройка-40» о роли Андрея Сахарова в движении за свободу, права человека и демократию в годы перестройки. Рассказ о его выступлениях на I Съезде народных депутатов СССР и Нобелевской премии мира.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Место встречи — фойе музея.)
💸 450₽
2 мая, пятница, 18.00
Дебаты | Государственная регуляция рынка труда: за или против?
Дебаты между командами либертарианцев и яблочников о роли государственного регулирования рынка труда.
📍 Лофт Placeplays (пр. Ленина, 49)
💸 Бесплатно, по регистрации
3 мая, суббота, 17.00
«Она запомнилась по дням». Финисаж выставки «Это война»
Разговор о поэзии фронтового поколения и фортепианная соната Маркиана Фролова — музыкальный дневник военного Свердловска.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Атриум)
💸 Бесплатно, по регистрации
4 мая, воскресенье, с 12.00
Книжный своп
Обмен книгами в хорошем состоянии. Можно приносить книги, брать их или делать и то и другое.
📍 Книжный «Буквально» (ул. Ленина, 50, 3 этаж)
💸 от 500₽
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