Куда сходить в Екатеринбурге с 28 апреля по 4 мая?

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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28 апреля, понедельник, 19.30Спектакль «Чёрная дыра»Интеллектуальная комедия от театра «Волхонка». Успешный сценарист сидит в баре на окраине города в ожидании любовницы, с которой собирается расстаться. Появляется странный человек и утверждает, что фильм, снятый по сценарию, — его собственная жизнь.📍 бар «Самоцвет» (ул. Малышева, 29А)💸 от 1000₽29 апреля, вторник, 19.00Кофейный клуб «Доживём до понедельника»Клуб любителей кофе, где встречаются как профессионалы, так и новички. На новой встрече участники будут готовить капучино в домашних условиях с помощью капсульной кофемашины и френч-пресса, а также дегустировать кофе от компании «Terra Coffee» и десерты от кондитерской «Chocoroom».📍 Книжный «Буквально» (ул. Ленина, 50, 3 этаж)💸 600₽, по регистрации30 апреля, среда, с 11.00 (а также 1 мая)Фестиваль «ЕЩЁ НЕ МАРТ»Книжная ярмарка издательств «Поляндрия» и NoAge, презентации книг, спектакль, лекция.📍 Книжный «Буквально» (ул. Ленина, 50, 3 этаж)💸 Бесплатно1 мая, четверг, 19.00«Перестройка-40». Андрей СахаровЭкскурсия проекта «Перестройка-40» о роли Андрея Сахарова в движении за свободу, права человека и демократию в годы перестройки. Рассказ о его выступлениях на I Съезде народных депутатов СССР и Нобелевской премии мира.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Место встречи — фойе музея.)💸 450₽2 мая, пятница, 18.00Дебаты | Государственная регуляция рынка труда: за или против?Дебаты между командами либертарианцев и яблочников о роли государственного регулирования рынка труда.📍 Лофт Placeplays (пр. Ленина, 49)💸 Бесплатно, по регистрации3 мая, суббота, 17.00«Она запомнилась по дням». Финисаж выставки «Это война»Разговор о поэзии фронтового поколения и фортепианная соната Маркиана Фролова — музыкальный дневник военного Свердловска.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3. Атриум)💸 Бесплатно, по регистрации4 мая, воскресенье, с 12.00Книжный свопОбмен книгами в хорошем состоянии. Можно приносить книги, брать их или делать и то и другое.📍 Книжный «Буквально» (ул. Ленина, 50, 3 этаж)💸 от 500₽