Куда сходить в Свердловской области с 21 по 27 апреля: кино, нейрогимнастика и концерт

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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21 апреля, понедельник, 19.30На этой земле. Киноклуб. Встреча с режиссёром Ренатой ДжалоФильм «На этой земле» — это чёрно-белая фантазия о русской деревне XVIII века. Полнометражный дебют, в котором молодой изгой пытается соорудить крылья и вырваться из враждебной реальности.📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)💸 450₽22 апреля, вторник, 18.30 и 19.00Буквально вечер настолокПродолжение вечеров настольных игр. В этот раз играют в «Мачи Коро», «7 чудес», «Манчкин» и «Кольт Экспресс». Можно попробовать новое или вернуться к любимому.📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 150₽, по регистрации23 апреля, среда, 10.00НейрогимнастикаКоординационные упражнения, музыка и лёгкость ошибок ради развития мозга. Подходит пожилым людям, а также тем, кто живёт с хроническими заболеваниями или испытывает стресс.📍 Образовательный центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж)💸 Бесплатно, по регистрации24 апреля, четверг, 19.00«Руки», серия концертов. Платон Газелериди: От Шопена до ПьяццоллыТретья встреча проекта «Руки» — визуально-музыкального концерта с трансляцией рук пианиста на экране. В программе — Шопен, Пьяццолла и другие.📍 Theatrum (Верхняя Пышма, Александра Козицына, 2Б)💸 от 1000₽25 апреля, пятница, 17.30Краеведение: рассказы о Екатеринбурге и области языком киноОбсуждение фильма «Чужие города» — художественно-документальной истории о пианистке и переводчице Лидии Борисовой. Судьба женщины, прожившей несколько эпох, — личный взгляд на Родину сквозь потери, любовь и возвращение.📍 Водонапорная башня на Плотинке (Горького, 4а)💸 200₽26 апреля, суббота, 17.00Неизвестное искусствоНовая лекция искусствоведа Елены Белкиной. Обсуждаются нестандартные произведения известных авторов и малоизвестные художники, чьи работы достойны внимания.📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)💸 700₽, по регистрации27 апреля, воскресенье, 18.30Выставка Nezatvor и концерт. Падающие звёзды — молочные зубы ВселеннойВыставка и концерт от творческого объединения NEZATVOR и музыкального кружка «Рама». Уральские художники и молодые инди-музыканты создают совместное мультимедийное пространство.📍 Самоцвет (Малышева, 29а)💸 от 500₽