Возрастное ограничение 18+
Куда сходить в Свердловской области с 21 по 27 апреля: кино, нейрогимнастика и концерт
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
21 апреля, понедельник, 19.30
На этой земле. Киноклуб. Встреча с режиссёром Ренатой Джало
Фильм «На этой земле» — это чёрно-белая фантазия о русской деревне XVIII века. Полнометражный дебют, в котором молодой изгой пытается соорудить крылья и вырваться из враждебной реальности.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)
💸 450₽
22 апреля, вторник, 18.30 и 19.00
Буквально вечер настолок
Продолжение вечеров настольных игр. В этот раз играют в «Мачи Коро», «7 чудес», «Манчкин» и «Кольт Экспресс». Можно попробовать новое или вернуться к любимому.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 150₽, по регистрации
23 апреля, среда, 10.00
Нейрогимнастика
Координационные упражнения, музыка и лёгкость ошибок ради развития мозга. Подходит пожилым людям, а также тем, кто живёт с хроническими заболеваниями или испытывает стресс.
📍 Образовательный центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
24 апреля, четверг, 19.00
«Руки», серия концертов. Платон Газелериди: От Шопена до Пьяццоллы
Третья встреча проекта «Руки» — визуально-музыкального концерта с трансляцией рук пианиста на экране. В программе — Шопен, Пьяццолла и другие.
📍 Theatrum (Верхняя Пышма, Александра Козицына, 2Б)
💸 от 1000₽
25 апреля, пятница, 17.30
Краеведение: рассказы о Екатеринбурге и области языком кино
Обсуждение фильма «Чужие города» — художественно-документальной истории о пианистке и переводчице Лидии Борисовой. Судьба женщины, прожившей несколько эпох, — личный взгляд на Родину сквозь потери, любовь и возвращение.
📍 Водонапорная башня на Плотинке (Горького, 4а)
💸 200₽
26 апреля, суббота, 17.00
Неизвестное искусство
Новая лекция искусствоведа Елены Белкиной. Обсуждаются нестандартные произведения известных авторов и малоизвестные художники, чьи работы достойны внимания.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 700₽, по регистрации
27 апреля, воскресенье, 18.30
Выставка Nezatvor и концерт. Падающие звёзды — молочные зубы Вселенной
Выставка и концерт от творческого объединения NEZATVOR и музыкального кружка «Рама». Уральские художники и молодые инди-музыканты создают совместное мультимедийное пространство.
📍 Самоцвет (Малышева, 29а)
💸 от 500₽
На этой земле. Киноклуб. Встреча с режиссёром Ренатой Джало
Фильм «На этой земле» — это чёрно-белая фантазия о русской деревне XVIII века. Полнометражный дебют, в котором молодой изгой пытается соорудить крылья и вырваться из враждебной реальности.
📍 Ельцин-центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 1 этаж)
💸 450₽
22 апреля, вторник, 18.30 и 19.00
Буквально вечер настолок
Продолжение вечеров настольных игр. В этот раз играют в «Мачи Коро», «7 чудес», «Манчкин» и «Кольт Экспресс». Можно попробовать новое или вернуться к любимому.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 150₽, по регистрации
23 апреля, среда, 10.00
Нейрогимнастика
Координационные упражнения, музыка и лёгкость ошибок ради развития мозга. Подходит пожилым людям, а также тем, кто живёт с хроническими заболеваниями или испытывает стресс.
📍 Образовательный центр (ул. Бориса Ельцина, 3, 3 этаж)
💸 Бесплатно, по регистрации
24 апреля, четверг, 19.00
«Руки», серия концертов. Платон Газелериди: От Шопена до Пьяццоллы
Третья встреча проекта «Руки» — визуально-музыкального концерта с трансляцией рук пианиста на экране. В программе — Шопен, Пьяццолла и другие.
📍 Theatrum (Верхняя Пышма, Александра Козицына, 2Б)
💸 от 1000₽
25 апреля, пятница, 17.30
Краеведение: рассказы о Екатеринбурге и области языком кино
Обсуждение фильма «Чужие города» — художественно-документальной истории о пианистке и переводчице Лидии Борисовой. Судьба женщины, прожившей несколько эпох, — личный взгляд на Родину сквозь потери, любовь и возвращение.
📍 Водонапорная башня на Плотинке (Горького, 4а)
💸 200₽
26 апреля, суббота, 17.00
Неизвестное искусство
Новая лекция искусствоведа Елены Белкиной. Обсуждаются нестандартные произведения известных авторов и малоизвестные художники, чьи работы достойны внимания.
📍 Книжный «Буквально» (Ленина, 50, 3 этаж)
💸 700₽, по регистрации
27 апреля, воскресенье, 18.30
Выставка Nezatvor и концерт. Падающие звёзды — молочные зубы Вселенной
Выставка и концерт от творческого объединения NEZATVOR и музыкального кружка «Рама». Уральские художники и молодые инди-музыканты создают совместное мультимедийное пространство.
📍 Самоцвет (Малышева, 29а)
💸 от 500₽
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Куда сходить в Екатеринбурге с 14 по 20 апреля?
13 апреля 2025
13 апреля 2025
В центре Екатеринбурга ограничат движение электросамокатов из-за репетиций парада Победы
19 апреля 2025
19 апреля 2025
Мэрия Екатеринбурга напоминают о репетиции парада 15 апреля
14 апреля 2025
14 апреля 2025