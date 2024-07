В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Настойки и бутерброды»

— сообщают организаторы

17 августа мы наградим участников: лучшие заведения фестиваля и счастливых алко-пилигримов, которым достанутся призы в виде коллекции настоек и многое другое. Чем больше карточек, тем больше шансов на победу!

В столице Урала стартовал фестиваль «Настойки и бутерброды». До 17 августа лучшие заведения города предложат гостям эксклюзивные сеты, сочетающие разнообразные настойки и аппетитные бутерброды.Фестиваль охватывает весь Екатеринбург: от уютных баров до ЗОЖ ресторанов. В мероприятии принимают участие такие заведения, как:Два деда «Гараж»• Два Деда «Фазенда»• Дубровин• Здоровье• Мелодия• Молодость• Мы есть (безалкогольный сет)• НСБ by KAM• Огонек (один стикер этого места заполняет всю карточку)• Самоцвет• Ставников• Магеллан (Cosmos Ekaterinburg Hotel)• Телевизор• Чаща• Alibi• Bukowski Grill• Fjord• Shanti• Frank by Баста• Grott Bar• MeyerStreet• New Bar• Ptizza Счастья Антей• Ptizza Счастья Краснолесье• Негодяи• СборыКаждый гость, заказавший сет, получит наклейку с символом заведения. Собрав девять таких наклеек, участники могут проголосовать за лучшее место фестиваля. Карточки с наклейками нужно сдать в барах «Молодость» или «Самоцвет».