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В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Настойки и бутерброды»
Фото: телеграм-канал «Настойки и бутерброды — 2024»
В столице Урала стартовал фестиваль «Настойки и бутерброды». До 17 августа лучшие заведения города предложат гостям эксклюзивные сеты, сочетающие разнообразные настойки и аппетитные бутерброды.
Фестиваль охватывает весь Екатеринбург: от уютных баров до ЗОЖ ресторанов. В мероприятии принимают участие такие заведения, как:
Два деда «Гараж»
• Два Деда «Фазенда»
• Дубровин
• Здоровье
• Мелодия
• Молодость
• Мы есть (безалкогольный сет)
• НСБ by KAM
• Огонек (один стикер этого места заполняет всю карточку)
• Самоцвет
• Ставников
• Магеллан (Cosmos Ekaterinburg Hotel)
• Телевизор
• Чаща
• Alibi
• Bukowski Grill
• Fjord
• Shanti
• Frank by Баста
• Grott Bar
• MeyerStreet
• New Bar
• Ptizza Счастья Антей
• Ptizza Счастья Краснолесье
• Негодяи
• Сборы
Каждый гость, заказавший сет, получит наклейку с символом заведения. Собрав девять таких наклеек, участники могут проголосовать за лучшее место фестиваля. Карточки с наклейками нужно сдать в барах «Молодость» или «Самоцвет».
Фестиваль охватывает весь Екатеринбург: от уютных баров до ЗОЖ ресторанов. В мероприятии принимают участие такие заведения, как:
Два деда «Гараж»
• Два Деда «Фазенда»
• Дубровин
• Здоровье
• Мелодия
• Молодость
• Мы есть (безалкогольный сет)
• НСБ by KAM
• Огонек (один стикер этого места заполняет всю карточку)
• Самоцвет
• Ставников
• Магеллан (Cosmos Ekaterinburg Hotel)
• Телевизор
• Чаща
• Alibi
• Bukowski Grill
• Fjord
• Shanti
• Frank by Баста
• Grott Bar
• MeyerStreet
• New Bar
• Ptizza Счастья Антей
• Ptizza Счастья Краснолесье
• Негодяи
• Сборы
Каждый гость, заказавший сет, получит наклейку с символом заведения. Собрав девять таких наклеек, участники могут проголосовать за лучшее место фестиваля. Карточки с наклейками нужно сдать в барах «Молодость» или «Самоцвет».
17 августа мы наградим участников: лучшие заведения фестиваля и счастливых алко-пилигримов, которым достанутся призы в виде коллекции настоек и многое другое. Чем больше карточек, тем больше шансов на победу!
— сообщают организаторы
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