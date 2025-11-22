Возрастное ограничение 18+

На трассе М-5 под Екатеринбургом на восемь месяцев закрывают путепровод

19.06 Понедельник, 24 ноября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На федеральной трассе М-5 вблизи Екатеринбурга вводятся масштабные ограничения движения. Причиной стало начало капитального ремонта мостового сооружения.

Об ограничении движения сообщило федеральное казенное учреждение «Уралуправтодор». Согласно предоставленной информации, путепровод над дорогой на участке км 157+900 будет полностью перекрыт для транспорта уже завтра, 25 ноября 2025 года. Движение по путепроводу останется закрытым вплоть до июля 2026 года. Таким образом, ремонтные работы продлятся около восьми месяцев.

Разумеется, перекрытие путепровода существенно повлияет на организацию дорожного движения в данном районе. Для водителей подготовлены схемы объезда через ближайшие разворотные петли. Одна из таких петель расположена на 170-м километре в сторону Екатеринбурга. Вторая разворотная петля находится на 146-м километре в направлении Челябинска. Автомобилистам настоятельно рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать возможное увеличение времени в пути.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Для ремонта сломанного неизвестными путепровода на полгода закроют одну из развязок на федеральной трассе М-5
22 ноября 2025
На екатеринбургской Объездной дороге скоростной режим снизят до 60 километров в час
20 ноября 2025
В ДТП на дороге из Перми в Екатеринбург погибли семь человек
15 ноября 2025
Из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге на три дня закрывают улицу Мира
20 ноября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Душившего детей учителя игры на балалайке из Екатеринбурга поместили в СИЗО

Сначала ему вменили вовлечение несовершеннолетних в опасную деятельность, но затем переквалифицировали обвинение на попытку убийств
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:24 Красноуфимской семье из аварийного дома предоставили новое жильё после иска прокуратуры
20:44 Четырёх жителей Ивделя осудили за жестокое избиение
20:17 Двух екатеринбуржцев оштрафовали на миллион за стрельбу из пистолетов во дворе
19:57 Ельцин-центр представляет репортажную классику Юрия Феклистова
19:06 На трассе М-5 под Екатеринбургом на восемь месяцев закрывают путепровод
18:40 За прошедшие выходные подразделения свердловского МЧС России ликвидировали 33 пожара
17:27 Красноуфимской семье из аварийного дома предоставили новое жильё после иска прокуратуры
17:05 Роспотребнадзор запустил телефонные консультации по ВИЧ для жителей Свердловской области
16:14 В мэрии рассказали, куда екатеринбуржцам жаловаться на неубранные дороги и тротуары в городе зимой
16:05 Екатеринбургские медики спасли мотоциклистке ногу после тяжёлой аварии
15:16 В Свердловской области прогнозируют гололедицу и усиление ветра до 18 м/с
15:08 Екатеринбургские театры вошли в шорт-лист «Золотой маски» сразу в трёх номинациях
14:46 Паслер сообщил о росте доходов областного бюджета и снижении прогнозного госдолга
13:43 Бывшего замглавы Режевского округа отправили под стражу по делу о крупной взятке
13:17 Бывшего свердловского агро-чиновника осудили за получение более полумиллиона рублей в виде взяток
13:05 В Свердловской области за неделю мальчиков появилось на свет больше, чем девочек
12:52 Медика из Каменска-Уральского вновь вызывают в полицию по делу о поиске заведомо экстремистских материалов
12:48 «Новые люди» предложили на пост мэра Екатеринбурга Ирину Виноградову
12:18 Юные свердловские дзюдоисты взяли золото на Кубке Европы в Черногории
12:09 Уральских школьников приглашают на всероссийскую акцию «Мир народных сказок»
11:58 Свердловская область поднялась на 13-е место по доле занятых в малом и среднем бизнесе
11:47 Более 200 школьников приехали в Свердловский медколледж на День открытых дверей
11:39 Свердловчанка Лея Гарифуллина помогла сборной России выиграть командный чемпионат мира по шахматам
11:28 На фоне гололёда и снегопада дорожную технику в Свердловской области вывели в усиленный режим
17:22 Дождь, снег и гололёд ожидаются в Свердловской области
16:08 В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище разорили надгробие народной артистки
Все новости Свердловской области
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
16:09 Молодёжь стала чаще выбирать креативные профессии
15:15 «Авито Услуги» подвели итоги года на конференции отрасли ремонта и строительства
15:24 «Авито Недвижимость» обновила инструменты продвижения для агентств и риелторов
16:21 Новый таргетинг для рекламы премиальных товаров стал доступен на Авито
15:59 Авито открывает доступ к собственным ИИ-моделям для электронной коммерции
17:44 Авито Работа опубликовала аналитический дайджест по итогам III квартала 2025 года на рынке труда России
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
Все новости России и мира
21:24 Красноуфимской семье из аварийного дома предоставили новое жильё после иска прокуратуры
20:44 Четырёх жителей Ивделя осудили за жестокое избиение
20:17 Двух екатеринбуржцев оштрафовали на миллион за стрельбу из пистолетов во дворе
19:57 Ельцин-центр представляет репортажную классику Юрия Феклистова
19:06 На трассе М-5 под Екатеринбургом на восемь месяцев закрывают путепровод
18:40 За прошедшие выходные подразделения свердловского МЧС России ликвидировали 33 пожара
17:27 Красноуфимской семье из аварийного дома предоставили новое жильё после иска прокуратуры
17:05 Роспотребнадзор запустил телефонные консультации по ВИЧ для жителей Свердловской области
16:14 В мэрии рассказали, куда екатеринбуржцам жаловаться на неубранные дороги и тротуары в городе зимой
16:05 Екатеринбургские медики спасли мотоциклистке ногу после тяжёлой аварии
15:16 В Свердловской области прогнозируют гололедицу и усиление ветра до 18 м/с
15:08 Екатеринбургские театры вошли в шорт-лист «Золотой маски» сразу в трёх номинациях
14:46 Паслер сообщил о росте доходов областного бюджета и снижении прогнозного госдолга
13:43 Бывшего замглавы Режевского округа отправили под стражу по делу о крупной взятке
13:17 Бывшего свердловского агро-чиновника осудили за получение более полумиллиона рублей в виде взяток
13:05 В Свердловской области за неделю мальчиков появилось на свет больше, чем девочек
12:52 Медика из Каменска-Уральского вновь вызывают в полицию по делу о поиске заведомо экстремистских материалов
12:48 «Новые люди» предложили на пост мэра Екатеринбурга Ирину Виноградову
12:18 Юные свердловские дзюдоисты взяли золото на Кубке Европы в Черногории
12:09 Уральских школьников приглашают на всероссийскую акцию «Мир народных сказок»
11:58 Свердловская область поднялась на 13-е место по доле занятых в малом и среднем бизнесе
11:47 Более 200 школьников приехали в Свердловский медколледж на День открытых дверей
11:39 Свердловчанка Лея Гарифуллина помогла сборной России выиграть командный чемпионат мира по шахматам
11:28 На фоне гололёда и снегопада дорожную технику в Свердловской области вывели в усиленный режим
17:22 Дождь, снег и гололёд ожидаются в Свердловской области
16:08 В Екатеринбурге на Широкореченском кладбище разорили надгробие народной артистки
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK