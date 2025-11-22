На трассе М-5 под Екатеринбургом на восемь месяцев закрывают путепровод

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На федеральной трассе М-5 вблизи Екатеринбурга вводятся масштабные ограничения движения. Причиной стало начало капитального ремонта мостового сооружения.Об ограничении движения сообщило федеральное казенное учреждение «Уралуправтодор». Согласно предоставленной информации, путепровод над дорогой на участке км 157+900 будет полностью перекрыт для транспорта уже завтра, 25 ноября 2025 года. Движение по путепроводу останется закрытым вплоть до июля 2026 года. Таким образом, ремонтные работы продлятся около восьми месяцев.Разумеется, перекрытие путепровода существенно повлияет на организацию дорожного движения в данном районе. Для водителей подготовлены схемы объезда через ближайшие разворотные петли. Одна из таких петель расположена на 170-м километре в сторону Екатеринбурга. Вторая разворотная петля находится на 146-м километре в направлении Челябинска. Автомобилистам настоятельно рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать возможное увеличение времени в пути.