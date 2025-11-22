Возрастное ограничение 18+
На трассе М-5 под Екатеринбургом на восемь месяцев закрывают путепровод
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На федеральной трассе М-5 вблизи Екатеринбурга вводятся масштабные ограничения движения. Причиной стало начало капитального ремонта мостового сооружения.
Об ограничении движения сообщило федеральное казенное учреждение «Уралуправтодор». Согласно предоставленной информации, путепровод над дорогой на участке км 157+900 будет полностью перекрыт для транспорта уже завтра, 25 ноября 2025 года. Движение по путепроводу останется закрытым вплоть до июля 2026 года. Таким образом, ремонтные работы продлятся около восьми месяцев.
Разумеется, перекрытие путепровода существенно повлияет на организацию дорожного движения в данном районе. Для водителей подготовлены схемы объезда через ближайшие разворотные петли. Одна из таких петель расположена на 170-м километре в сторону Екатеринбурга. Вторая разворотная петля находится на 146-м километре в направлении Челябинска. Автомобилистам настоятельно рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать возможное увеличение времени в пути.
Об ограничении движения сообщило федеральное казенное учреждение «Уралуправтодор». Согласно предоставленной информации, путепровод над дорогой на участке км 157+900 будет полностью перекрыт для транспорта уже завтра, 25 ноября 2025 года. Движение по путепроводу останется закрытым вплоть до июля 2026 года. Таким образом, ремонтные работы продлятся около восьми месяцев.
Разумеется, перекрытие путепровода существенно повлияет на организацию дорожного движения в данном районе. Для водителей подготовлены схемы объезда через ближайшие разворотные петли. Одна из таких петель расположена на 170-м километре в сторону Екатеринбурга. Вторая разворотная петля находится на 146-м километре в направлении Челябинска. Автомобилистам настоятельно рекомендуется заранее планировать свои маршруты и учитывать возможное увеличение времени в пути.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Для ремонта сломанного неизвестными путепровода на полгода закроют одну из развязок на федеральной трассе М-5
22 ноября 2025
22 ноября 2025
В ДТП на дороге из Перми в Екатеринбург погибли семь человек
15 ноября 2025
15 ноября 2025