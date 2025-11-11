Возрастное ограничение 18+

В вымершей свердловской деревне выживают 90-летние дедушка с бабушкой

10.29 Четверг, 13 ноября 2025
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В свердловской деревне Шмакова в Алапаевском районе – в четырёх часах от Екатеринбурга – в разваливающемся доме выживают 93-летний Юрий Шмаков и его 87-летняя супруга Галина Болотова. Других жителей в деревне нет, и помощи ждать неоткуда.

Как сообщает информационное агентство «ЕАН», опубликовавшее репортаж о сложной жизни пенсионеров, у обоих пожилых людей инвалидность, но Шмаков ещё и парализован. Ухаживает за ним и заботится о пропитании Болотова: она выращивает картошку, чтобы им было что есть. Также она насушила сухарей на зиму. Водопровода в доме нет, а баня развалилась, поэтому моются супруги только летом под дождём. Зимой, по словам пенсионерки, вода в избе замерзает, даже если затоплена печь.

По данным ресурса, воду для питья пенсионерам привозят только последний год, до этого им приходилось топить снег. Продукты привозят им не всегда – только если есть свободная машина.

У пожилых людей было две дочери: одна умерла пять лет назад, а вторая живёт в соседнем посёлке Махнёво, но у неё инвалидность и маленькая пенсия, поэтому она не может помогать родителям ни физически, ни финансово. Кроме дочери, у бабушки с дедушкой остался внук, который сейчас находится в зоне боевых действий.

Сообщается, что супругам предлагали переехать в маневренный фонд, но жильцы дома, квартиру в котором хотели выдать пенсионерам, напугали их сыростью и водой в подполье. В итоге они отказались, опасаясь, что не смогут там жить. В то же время Болотова признаётся, что устала от такой жизни и сейчас собирается обратиться за помощью к губернатору Свердловской области.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
