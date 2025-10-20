Чебурашка дорого обошёлся жителю Артёмовского

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Артёмовском городском суде рассмотрели необычное дело о защите авторских прав на одного из самых узнаваемых персонажей отечественной культуры — Чебурашку. Местный житель по итогам процесса должен будет выплатить более 177 тысяч рублей компании «ВДБ Груп», владеющей исключительными правами на 3D-модель героя.Как установил суд, мужчина размещал на своем сайте изображения и 3D-модели Чебурашки, предлагал их к продаже, перерабатывал и распространял без разрешения правообладателя. Лицензионных договоров с компанией он не заключал.АО «ВДБ Груп» обнаружило факт нарушения в январе 2024 года и обратилось в суд, потребовав компенсацию в размере 166 666 рублей, а также возмещение расходов на фиксацию нарушения, госпошлину и почтовые издержки. Суд признал доводы истца обоснованными и удовлетворил иск частично, снизив лишь сумму почтовых расходов до 72 рублей. В итоге «пирату» предстоит выплатить 177 738 рублей.Суд подчеркнул, что ответчик сознательно использовал популярность персонажа для извлечения прибыли. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.