В Свердловской области обещают восстановить 32 тысячи гектаров леса
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Губернатор Свердловской области Денис Паслер в персональном телеграм-канале сообщил о масштабном восстановлении лесов. По его утверждению, до конца года в регионе будет восстановлено 32 тысячи гектаров леса.
Работы по восстановлению лесов ведутся в двух направлениях: создание новых насаждений и помощь природным территориям в самовосстановлении. С весны в Свердловской области высажены миллионы саженцев ели и сосны, а также проводится расчистка участков от сухостоя и кустарников и минерализация почвы.
По словам Паслера, указанный объём восстанавливаемых лесов сопоставим с 44 Шарташскими лесопарками, двумя природными парками «Оленьи ручьи» или с половиной «Бажовских мест». В проекте принимают участие специалисты Уральской авиабазы, арендаторы лесных участков и волонтёры.
