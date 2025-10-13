На Сысертском водохранилище выявлены нарушения

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Свердловская транспортная прокуратура подвела итоги проверки исполнения законодательства в сфере безопасности эксплуатации маломерных судов и использования водных объектов. Проверка проводилась на Сысертском водохранилище.В ходе проверки было установлено, что организация ООО «Катамараны-МИ» в нарушение требований законодательства эксплуатировала базу-стоянку для маломерных судов, не зарегистрированную в соответствующем государственном реестре.По результатам проверки в адрес организации внесено представление об устранении нарушений, по итогам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по постановлению прокурора лицо, ответственное за содержание стоянки, привлечено к административной ответственности по статье 11.12 Кодекса об административных правонарушениях РФ — «эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без разрешения». Ему назначен штраф.Транспортная прокуратура взяла на контроль вопрос декларирования базы-стоянки и объявила о планах провести контрольное мероприятие в навигационный период, чтобы убедиться в устранении выявленных нарушений.