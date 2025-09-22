Оператора экотехнопарка под Верхней Пышмой выбрали без конкурса

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Без конкурса пришлось выбирать оператора будущего экотехнопарка «Верхнепышминский». Причина простая — не заявился ни один желающий стать таковым.Как поясняет интернет-ресурс об уральской недвижимости «Квадратный метр», на участие в концессионном конкурсе по строительству и эксплуатации предприятия не поступило ни одной заявки. В связи с этим решено соглашение заключить с инициатором проекта — компанией ООО «Экотехнопарк Верхнепышминский». При этом завод и полигон будут находиться в собственности региона.Экотехнопарк разместят на территории Верхнепышминского городского округа, в окрестностях Серовского тракта, рядом с Лебяжьим болотом и пансионатом «Селен». Площадка предприятия займёт 103 гектара. Здесь планируется построить мусоросортировочный комплекс мощностью до 100 тысяч тонн отходов в год, участок компостирования и полигон для захоронения коммунальных и промышленных отходов мощностью до 70 тысяч тонн.Однако проект вызывает недовольство местных жителей. Активисты неоднократно заявляли о рисках загрязнения рек и Исетского озера, поскольку рядом проходит граница особо охраняемой природной территории Вашты. С другой стороны, по мнению экспертов мощности будущего объекта будет недостаточно, чтобы покрыть потребности региона: комплекс в Верхней Пышме не сможет заменить планировавшийся, но несостоявшийся мусорный полигон в Сысертском районе. Власти региона вынуждены искать дополнительные площадки для переработки и захоронения отходов.