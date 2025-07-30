Более 4 с половиной тысяч нарушений ПДД выявили в Свердловской области всего за три дня

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Масштабный рейд под названием «Безопасная дорога» проходил в Свердловской области с 25 по 27 июля. Результаты тревожные: за эти три дня сотрудники Госавтоинспекции выявили свыше 4,5 тысяч нарушений Правил дорожного движения.Печальную статистику областная ГИБДД опубликовала сегодня. Особую тревогу вызвало большое количество пьяных за рулём. Таких за три дня рейда было выловлено 137 человек. Каждый из них — потенциальная опасность для жизни и здоровья других участников движения. При этом, среди задержанных в состоянии алкогольного опьянения 17 оказались рецидивистами, ранее уже попадавшимися за пьяную езду. Ещё 30 человек отказались проходить освидетельствование, что, по закону, приравнивается к признанию вины. В общей сложности от управления отстранили 398 водителей.Некоторые случаи шокируют, как признаются в Госавтоинспекции. Так, в Серове задержали водителя «Volkswagen» с содержанием алкоголя 0,287 мг/л — он ехал домой после застолья. В Ирбитском районе водитель ВАЗа направлялся за новой порцией спиртного — прибор показал 0,378 мг/л. А в Заречном был установлен антирекорд: водитель автомобиля «Subaru» вернулся с рыбалки с почти тройным превышением допустимого уровня — 0,932 мг/л.Проблемой остаётся и участие несовершеннолетних в дорожном движении. В Верхней Салде 16-летний подросток катался на питбайке, а в Североуральске 15-летний мотоциклист попытался скрыться от полиции. Оба случая закончились изъятием транспорта и вызовом родителей, которых привлекли к ответственности.