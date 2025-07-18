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В Свердловской области в выходные ожидаются дожди и грозы
Фото: Юлия Кольтенберг
В грядущие выходные в Свердловской области ожидается непогода. Синоптики прогнозируют дожди, грозы и ветер с порывами.
В субботу, 26 июля, в Свердловской области облачно, в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +8...+13°C, на крайнем севере до +6°C, днём +14...+19°C. Ветер 2-7 м/сек, в горах на севере до 14 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +11...+13°C, кратковременный дождь и гроза; днём +15...+17°C, небольшой дождь. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 27 июля, в регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, днём на юго-востоке местами с грозой. Температура ночью +8...+13°C, днём +14...+19°C. Ветер 5-10 м/сек, в горах на севере до 15 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, ночью +12...+14°C, днём +14...+16°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 26 июля, в Свердловской области облачно, в большинстве районов кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура ночью +8...+13°C, на крайнем севере до +6°C, днём +14...+19°C. Ветер 2-7 м/сек, в горах на севере до 14 м/сек.
В Екатеринбурге ночью +11...+13°C, кратковременный дождь и гроза; днём +15...+17°C, небольшой дождь. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 27 июля, в регионе облачно с прояснениями, в большинстве районов кратковременные дожди, днём на юго-востоке местами с грозой. Температура ночью +8...+13°C, днём +14...+19°C. Ветер 5-10 м/сек, в горах на севере до 15 м/сек.
В столице Урала кратковременный дождь, ночью +12...+14°C, днём +14...+16°C. Ветер 5-10 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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