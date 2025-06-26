Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на месяц закроют движение по Онежской
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге месяц нельзя будет проехать по улице Онежской, там будут делать ливневую канализацию.
Вести работы будут специалисты ООО «АТЛАС Шатурский». Движение на Онежской будет закрыто с 21 июля по 11 августа включительно от Шатурской до Белинского, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Саввы Белых, Шатурской и Белинского.
Вести работы будут специалисты ООО «АТЛАС Шатурский». Движение на Онежской будет закрыто с 21 июля по 11 августа включительно от Шатурской до Белинского, сообщили в пресс-службе городской администрации.
Объезжать зону перекрытия предлагают по улицам Саввы Белых, Шатурской и Белинского.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге на неделю закроют движение на перекрёстке улиц Черняховского – Инженерная
25 июня 2025
25 июня 2025