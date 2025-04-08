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Екатеринбуржцы смогут бесплатно избавиться от «лысой резины»
Фото Антона Каптелова
Вечерние Ведомости неоднократно возвращались к злободневной теме: невозможности в Екатеринбурге бесплатно сдать отработавшие своё шины. Проблему усугублял запрет выкидывать старые шины на контейнерные площадки.
Сочетание упомянутых выше обстоятельств привело к тому, что «лысые» шины массово «переселялись» в ближайшие леса и лесопарки, а то и попросту улетали в кювет. В лучшем случае наиболее сознательные автолюбители относили их, вопреки запрету, под покровом ночи на мусорку, откуда они долго не вывозились.
И вот, наконец, «Спецавтобаза» начала организовывать хотя бы сезонный бесплатный приём отработанных шин на утилизацию. В этом году их будут принимать с сегодняшнего дня (то есть, с 15 апреля) и до конца месяца. Одновременно с этим от шин обещают очистить и многие контейнерные площадки города.
Объявляя бесплатный приём «лысой резины», «СпецАвтобаза» отчиталась об итогах прошлого года. Оказывается, в Екатеринбурге и других городах Свердловской области в 2024-м году были собраны почти 40 тысяч старых автопокрышек. И это — в четыре раза больше, чем в 2023-м году.
Из общего количества 22,4 тысячи покрышек были приняты в стационарном пункте на улице Посадской, 3 в Екатеринбурге. Остальные 17,3 тысячи удалось собрать в рамках масштабной экологической кампании «Двор без покрышек», прошедшей в два этапа — весной и осенью — в 47 муниципалитетах. Инициатива проводилась при поддержке местных администраций и особенно активно участвовали управляющие компании, которые исправно оплачивают коммунальные услуги (для них предусмотрен бесплатный лимит на сдачу изношенных шин).
Она ещё раз подчеркнула, что автопокрышки нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры — они относятся к отходам IV класса опасности и требуют специальной утилизации.
Сочетание упомянутых выше обстоятельств привело к тому, что «лысые» шины массово «переселялись» в ближайшие леса и лесопарки, а то и попросту улетали в кювет. В лучшем случае наиболее сознательные автолюбители относили их, вопреки запрету, под покровом ночи на мусорку, откуда они долго не вывозились.
И вот, наконец, «Спецавтобаза» начала организовывать хотя бы сезонный бесплатный приём отработанных шин на утилизацию. В этом году их будут принимать с сегодняшнего дня (то есть, с 15 апреля) и до конца месяца. Одновременно с этим от шин обещают очистить и многие контейнерные площадки города.
Объявляя бесплатный приём «лысой резины», «СпецАвтобаза» отчиталась об итогах прошлого года. Оказывается, в Екатеринбурге и других городах Свердловской области в 2024-м году были собраны почти 40 тысяч старых автопокрышек. И это — в четыре раза больше, чем в 2023-м году.
Из общего количества 22,4 тысячи покрышек были приняты в стационарном пункте на улице Посадской, 3 в Екатеринбурге. Остальные 17,3 тысячи удалось собрать в рамках масштабной экологической кампании «Двор без покрышек», прошедшей в два этапа — весной и осенью — в 47 муниципалитетах. Инициатива проводилась при поддержке местных администраций и особенно активно участвовали управляющие компании, которые исправно оплачивают коммунальные услуги (для них предусмотрен бесплатный лимит на сдачу изношенных шин).
«С начала этого года у нас уже приняли более 850 шин. С наступлением сезона замены резины ожидаем значительный рост обращений», — рассказала Аделина Матоян, начальник отдела по обращению с контейнерным оборудованием АО «Спецавтобаза».
Она ещё раз подчеркнула, что автопокрышки нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры — они относятся к отходам IV класса опасности и требуют специальной утилизации.
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