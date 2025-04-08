Екатеринбуржцы смогут бесплатно избавиться от «лысой резины»

«С начала этого года у нас уже приняли более 850 шин. С наступлением сезона замены резины ожидаем значительный рост обращений», — рассказала Аделина Матоян, начальник отдела по обращению с контейнерным оборудованием АО «Спецавтобаза».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Вечерние Ведомости неоднократно возвращались к злободневной теме: невозможности в Екатеринбурге бесплатно сдать отработавшие своё шины. Проблему усугублял запрет выкидывать старые шины на контейнерные площадки.Сочетание упомянутых выше обстоятельств привело к тому, что «лысые» шины массово «переселялись» в ближайшие леса и лесопарки, а то и попросту улетали в кювет. В лучшем случае наиболее сознательные автолюбители относили их, вопреки запрету, под покровом ночи на мусорку, откуда они долго не вывозились.И вот, наконец, «Спецавтобаза» начала организовывать хотя бы сезонный бесплатный приём отработанных шин на утилизацию. В этом году их будут принимать с сегодняшнего дня (то есть, с 15 апреля) и до конца месяца. Одновременно с этим от шин обещают очистить и многие контейнерные площадки города.Объявляя бесплатный приём «лысой резины», «СпецАвтобаза» отчиталась об итогах прошлого года. Оказывается, в Екатеринбурге и других городах Свердловской области в 2024-м году были собраны почти 40 тысяч старых автопокрышек. И это — в четыре раза больше, чем в 2023-м году.Из общего количества 22,4 тысячи покрышек были приняты в стационарном пункте на улице Посадской, 3 в Екатеринбурге. Остальные 17,3 тысячи удалось собрать в рамках масштабной экологической кампании «Двор без покрышек», прошедшей в два этапа — весной и осенью — в 47 муниципалитетах. Инициатива проводилась при поддержке местных администраций и особенно активно участвовали управляющие компании, которые исправно оплачивают коммунальные услуги (для них предусмотрен бесплатный лимит на сдачу изношенных шин).Она ещё раз подчеркнула, что автопокрышки нельзя выбрасывать в обычные мусорные контейнеры — они относятся к отходам IV класса опасности и требуют специальной утилизации.