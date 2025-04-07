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В облсуде разгорелся спор о праве жителей Верхней Пышмы на иск о вырубке леса

18.38 Понедельник, 7 апреля 2025
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
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В Свердловском областном суде проходит предварительное рассмотрение коллективного иска в защиту леса в Северном микрорайоне Верхней Пышмы. Сегодня, 7 апреля, судья изучала дополнительные документы, предоставленные истцами: карты, схемы генплана и уточнения к исковым требованиям.

Судебный процесс шёл в рутинном режиме, пока неожиданное заявление представителя городской администрации не внесло ощутимое напряжение в зал суда. Юрист мэрии Верхней Пышмы Рафаэль Абдуллин поставил под сомнение саму возможность участия части истцов в деле. Он выразил недоумение, почему в иске участвуют горожане, которые живут в других районах города, а не в непосредственной близости к спорному участку.

Это удивило даже судью. «А что, по-вашему, не все жители Верхней Пышмы могут участвовать в иске?», — приводят её слова очевидцы. На этот вопрос мэрский юрист ответить не смог, чем вызвал ещё большее раздражение у присутствующих на заседании защитников леса.

Проблема возникла, когда стало известно, что на месте леса в Северном микрорайоне города планируется строительство высотных домов. Возмущение и тут же возникшая волна протестов против подобных планов вполне логичны — под угрозой оказался последний лесной массив в черте Верхней Пышмы — промышленного города, где остро не хватает мест для отдыха и занятий спортом. Сорганизовавшиеся в народное движение защитники леса требуют подыскать новостройке другое место, не требующее таких масштабных вырубок.

«В этот лес ходят не только соседи из ближайших улиц. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, собирают грибы жители со всего города. Другого леса, доступного для горожан, просто нет», — подчёркивают они.


Следующее заседание суда назначено на четверг, 10 апреля. К этому времени истцы должны представить обновленную редакцию исковых требований и финализировать пакет документов.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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14:49 СК начал проверку в связи с инцидентом в 164-й екатеринбургской школе
14:32 В мэрии Екатеринбурга напоминают о перекрытиях в связи с репетицией парада Победы
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12:54 Вбежавшего в 164-ю школу в Екатеринбурге неадекватного мужчину задержали
12:31 После избиения девочки в школе Нижнего Тагила возбудили уголовное дело
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10:40 Столкнувшийся с такси в Екатеринбурге водитель электросамоката скончался в скорой
09:48 На пытавших мужчин подростков в Волчанске возбудили уголовное дело
09:29 В Верхней Пышме пропала 13-летняя девочка с малиновыми прядками
09:17 Во Дворце дзюдо в Екатеринбурге прошли соревнования среди юношей и девушек до 15 лет
18:00 Более 19 тысяч подростков планируют официально поработать в Свердловской области
17:01 В Свердловской области в «Тотальном диктанте» приняли участие около четырёх тысяч человек
15:50 В Свердловской области за сутки зарегистрировано 90 ДТП, восемь человек получили травмы
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