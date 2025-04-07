В облсуде разгорелся спор о праве жителей Верхней Пышмы на иск о вырубке леса

«В этот лес ходят не только соседи из ближайших улиц. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, собирают грибы жители со всего города. Другого леса, доступного для горожан, просто нет», — подчёркивают они.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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