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В облсуде разгорелся спор о праве жителей Верхней Пышмы на иск о вырубке леса
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние Ведомости
В Свердловском областном суде проходит предварительное рассмотрение коллективного иска в защиту леса в Северном микрорайоне Верхней Пышмы. Сегодня, 7 апреля, судья изучала дополнительные документы, предоставленные истцами: карты, схемы генплана и уточнения к исковым требованиям.
Судебный процесс шёл в рутинном режиме, пока неожиданное заявление представителя городской администрации не внесло ощутимое напряжение в зал суда. Юрист мэрии Верхней Пышмы Рафаэль Абдуллин поставил под сомнение саму возможность участия части истцов в деле. Он выразил недоумение, почему в иске участвуют горожане, которые живут в других районах города, а не в непосредственной близости к спорному участку.
Это удивило даже судью. «А что, по-вашему, не все жители Верхней Пышмы могут участвовать в иске?», — приводят её слова очевидцы. На этот вопрос мэрский юрист ответить не смог, чем вызвал ещё большее раздражение у присутствующих на заседании защитников леса.
Проблема возникла, когда стало известно, что на месте леса в Северном микрорайоне города планируется строительство высотных домов. Возмущение и тут же возникшая волна протестов против подобных планов вполне логичны — под угрозой оказался последний лесной массив в черте Верхней Пышмы — промышленного города, где остро не хватает мест для отдыха и занятий спортом. Сорганизовавшиеся в народное движение защитники леса требуют подыскать новостройке другое место, не требующее таких масштабных вырубок.
Следующее заседание суда назначено на четверг, 10 апреля. К этому времени истцы должны представить обновленную редакцию исковых требований и финализировать пакет документов.
Судебный процесс шёл в рутинном режиме, пока неожиданное заявление представителя городской администрации не внесло ощутимое напряжение в зал суда. Юрист мэрии Верхней Пышмы Рафаэль Абдуллин поставил под сомнение саму возможность участия части истцов в деле. Он выразил недоумение, почему в иске участвуют горожане, которые живут в других районах города, а не в непосредственной близости к спорному участку.
Это удивило даже судью. «А что, по-вашему, не все жители Верхней Пышмы могут участвовать в иске?», — приводят её слова очевидцы. На этот вопрос мэрский юрист ответить не смог, чем вызвал ещё большее раздражение у присутствующих на заседании защитников леса.
Проблема возникла, когда стало известно, что на месте леса в Северном микрорайоне города планируется строительство высотных домов. Возмущение и тут же возникшая волна протестов против подобных планов вполне логичны — под угрозой оказался последний лесной массив в черте Верхней Пышмы — промышленного города, где остро не хватает мест для отдыха и занятий спортом. Сорганизовавшиеся в народное движение защитники леса требуют подыскать новостройке другое место, не требующее таких масштабных вырубок.
«В этот лес ходят не только соседи из ближайших улиц. Здесь гуляют с детьми, занимаются спортом, собирают грибы жители со всего города. Другого леса, доступного для горожан, просто нет», — подчёркивают они.
Следующее заседание суда назначено на четверг, 10 апреля. К этому времени истцы должны представить обновленную редакцию исковых требований и финализировать пакет документов.
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