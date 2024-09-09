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В уральской столице хотят подвинуть улицу Малый Конный полуостров
Фото: Владислав Постников
В столице Урала хотят переделать улицу Малый Конный полуостров, в одной части сдвинув её ближе к берегу, а в другой, наоборот, отодвинув подальше от пруда.
Как сообщили в администрации города, постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов.
Известно, что улица по-прежнему будет соединять Водонасосную улицу и перекресток Татищева с Лоцмановых, но сама она немного сдвинется. Согласно плану, там, где находится трамвайная остановка с одноимённым названием, её хотят подвинуть ближе к берегу, а за ней – если ехать в сторону Зелёного острова – напротив, дальше от пруда.
Кроме того, что дорога подвинется, вдоль неё обещают сделать 3-метровые тротуары и 2,5-метровые велодорожки.
Реализация проекта рассчитана до 2045 года.
Как сообщили в администрации города, постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории подписал мэр уральской столицы Алексей Орлов.
Известно, что улица по-прежнему будет соединять Водонасосную улицу и перекресток Татищева с Лоцмановых, но сама она немного сдвинется. Согласно плану, там, где находится трамвайная остановка с одноимённым названием, её хотят подвинуть ближе к берегу, а за ней – если ехать в сторону Зелёного острова – напротив, дальше от пруда.
Кроме того, что дорога подвинется, вдоль неё обещают сделать 3-метровые тротуары и 2,5-метровые велодорожки.
«Масштабное переустройство улицы необходимо для дальнейшего благоустройства набережной Верх-Исетского пруда. В пространстве появятся детские и спортивные площадки, несколько деревянных пирсов и даже надводная платформа у перешейка полуострова Баран»,
– объяснили в мэрии.
Реализация проекта рассчитана до 2045 года.
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