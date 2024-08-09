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Екатеринбургская пенсионерка будет выплачивать долг за оскорбление главы компании «Маяк» почти 30 лет

16.54 Суббота, 17 августа 2024
Фото: Вечерние ведомости
Елена Литвинова, жительница Екатеринбурга, обязана выплатить строительной компании «Маяк» судебные издержки по делу об оскорблении главы компании Владимира Конькова. Об этом сообщает издание NAKANUNE.RU. Конфликт разгорелся после сноса здания ПРОМЭКТа, на месте которого компания решила возвести новый жилой комплекс. Это вызвало недовольство пенсионерки, которая живёт по соседству.

Суд постановил, что Литвинова должна публично опровергнуть свои комментарии, размещённые в социальных сетях и СМИ, которые глава «Маяка» счёл оскорбительными. Первоначально компания требовала компенсацию судебных издержек в размере 870 тысяч рублей, однако благодаря усилиям адвоката ответчицы сумму удалось снизить до 130 тысяч. Несмотря на это, для пенсионерки и эта сумма остаётся неподъёмной.

Елена Литвинова рассказала изданию, что сможет выделять на выплату долга лишь 400 рублей в месяц, оставляя себе минимальную пенсию для проживания. Это означает, что долг будет погашаться в течение почти 30 лет. В знак протеста она планирует ежемесячно публиковать в социальных сетях список продуктов, которые могла бы купить на эту сумму.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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16:54 Екатеринбургская пенсионерка будет выплачивать долг за оскорбление главы компании «Маяк» почти 30 лет
16:48 Спрос на аренду автомобилей в Свердловской области этим летом вырос почти на 54%
14:56 Пожар на контейнерной площадке в Екатеринбурге: огонь уничтожил автомобили
14:24 Пожар в Екатеринбурге: огнеборцы МЧС России эвакуировали 23 человека
14:22 Ельцин Центр пройдет фестиваль адаптивного спорта «Спорт для всех»
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12:57 Ельцин Центр пройдет фестиваль адаптивного спорта «Спорт для всех»
12:37 В Каменске-Уральском задержали мужчину, потратившего чужие деньги на ночной шопинг
11:50 В Свердловской области продолжаются поиски мужчины, ушедшего в лес 12 дней назад
11:27 Ozon обязан выплатить жителю Екатеринбурга более 100 тысяч рублей за неисправную духовку
11:15 Власти Свердловской области расширили программу субсидирования для аграриев
10:32 Вадиму Самойлову отказали в регистрации товарного знака «Агата Кристи» из-за прав наследников писательницы
21:14 На день рождения Екатеринбургу подарят авиашоу, выставку машин и фейерверк
20:40 Региональный фонд капремонта расплатится с екатеринбурженкой за потоп в квартире
20:11 В модный подиум на день превратится музей автомобильной техники в Верхней Пышме
19:17 Завтра по центру Екатеринбурга будет не проехать
18:59 Красноуральское МУП заплатит за погибшего сотрудника его сёстрам
17:11 В выходные в Свердловской области ожидаются кратковременные дожди
16:59 На фоне реформы уличной торговли в Екатеринбурге несанкционированные НТО множатся в центре города
16:34 Один человек и одна газовая труба пострадали в ДТП в Камышловском районе
16:01 В Свердловской области многодетная мать неожиданно умерла от остановки сердца
15:28 В посёлке Медный под Екатеринбургом водитель мусоровоза задавил своего помощника
15:08 После восьми лет простоя в дендропарке Екатеринбурга вновь запустили фонтан
14:37 Новолялинскую администрацию обязали до конца обеспечить два посёлка автобусам до медучреждений
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