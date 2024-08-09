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Екатеринбургская пенсионерка будет выплачивать долг за оскорбление главы компании «Маяк» почти 30 лет
Фото: Вечерние ведомости
Елена Литвинова, жительница Екатеринбурга, обязана выплатить строительной компании «Маяк» судебные издержки по делу об оскорблении главы компании Владимира Конькова. Об этом сообщает издание NAKANUNE.RU. Конфликт разгорелся после сноса здания ПРОМЭКТа, на месте которого компания решила возвести новый жилой комплекс. Это вызвало недовольство пенсионерки, которая живёт по соседству.
Суд постановил, что Литвинова должна публично опровергнуть свои комментарии, размещённые в социальных сетях и СМИ, которые глава «Маяка» счёл оскорбительными. Первоначально компания требовала компенсацию судебных издержек в размере 870 тысяч рублей, однако благодаря усилиям адвоката ответчицы сумму удалось снизить до 130 тысяч. Несмотря на это, для пенсионерки и эта сумма остаётся неподъёмной.
Елена Литвинова рассказала изданию, что сможет выделять на выплату долга лишь 400 рублей в месяц, оставляя себе минимальную пенсию для проживания. Это означает, что долг будет погашаться в течение почти 30 лет. В знак протеста она планирует ежемесячно публиковать в социальных сетях список продуктов, которые могла бы купить на эту сумму.
Суд постановил, что Литвинова должна публично опровергнуть свои комментарии, размещённые в социальных сетях и СМИ, которые глава «Маяка» счёл оскорбительными. Первоначально компания требовала компенсацию судебных издержек в размере 870 тысяч рублей, однако благодаря усилиям адвоката ответчицы сумму удалось снизить до 130 тысяч. Несмотря на это, для пенсионерки и эта сумма остаётся неподъёмной.
Елена Литвинова рассказала изданию, что сможет выделять на выплату долга лишь 400 рублей в месяц, оставляя себе минимальную пенсию для проживания. Это означает, что долг будет погашаться в течение почти 30 лет. В знак протеста она планирует ежемесячно публиковать в социальных сетях список продуктов, которые могла бы купить на эту сумму.
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