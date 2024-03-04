Реку Исеть убивают при молчаливом равнодушии горожан

«Уже год в центре Екатеринбурга уничтожают русло единственной городской реки. Просто так. Потому что «мы тут власть». Вырублены десятки деревьев — новые создадут необходимую на набережной тень примерно через четверть века. Уничтожены любые формы живых берегов — бетон важнее жизни. Отходы жизнедеятельности строителей и мусор от производимых ими работ скапливаются в русле реки».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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