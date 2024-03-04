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Реку Исеть убивают при молчаливом равнодушии горожан
Фото: телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец» / t.me/ekbnash
Возмущением и недоумением наполнен текст екатеринбургского политолога и экскурсовода Дмитрия Москвина, который он опубликовал в своём телеграм-канале «Коренной екатеринбуржец». Возмущается он тому, что происходит сейчас с главной рекой Екатеринбурга. Недоумевает от того, что других горожан это, похоже, совсем не волнует.
Тревожные движения на берегу Исети начались со строек, которыми активно занялась УГМК. Жилой комплекс «Макаровский», реконструкция моста, после — «золотой таз» ледовой арены. Эти объекты находятся слишком близко к реке, чтобы никак не влиять на её состояние. В прошлом году — новая беда: «берегоукрепительные работы», за которые принялась компании «Радиус Девелопмент» для строительства гостиницы, изменили русло реки, чем снова ударили по её здоровью. Не способствуют нормальному состоянию реки и работы на подпитывающих её притоках (про молчаливое убийство речушки Широкой «Вечерние Ведомости» уже рассказывали).
Какой маловодной стала Исеть, видно невооружённым глазом. И если в прошлом году лоббисты строительного бума в Екатеринбурге, бездумного и беспощадного, причиной измельчания водных объектов города называли малое количество осадков, то теперь — после обильных снегопадов минувшей зимы — придётся им выдумывать новые отговорки для успокоения жителей, которым не всё равно, в каком городе жить.
«Мы Екатеринбург или Быдлобург?», — ставит вопрос Дмитрий Москвин в своём эмоциональном тексте.
«Уже год в центре Екатеринбурга уничтожают русло единственной городской реки. Просто так. Потому что «мы тут власть». Вырублены десятки деревьев — новые создадут необходимую на набережной тень примерно через четверть века. Уничтожены любые формы живых берегов — бетон важнее жизни. Отходы жизнедеятельности строителей и мусор от производимых ими работ скапливаются в русле реки».
Тревожные движения на берегу Исети начались со строек, которыми активно занялась УГМК. Жилой комплекс «Макаровский», реконструкция моста, после — «золотой таз» ледовой арены. Эти объекты находятся слишком близко к реке, чтобы никак не влиять на её состояние. В прошлом году — новая беда: «берегоукрепительные работы», за которые принялась компании «Радиус Девелопмент» для строительства гостиницы, изменили русло реки, чем снова ударили по её здоровью. Не способствуют нормальному состоянию реки и работы на подпитывающих её притоках (про молчаливое убийство речушки Широкой «Вечерние Ведомости» уже рассказывали).
Какой маловодной стала Исеть, видно невооружённым глазом. И если в прошлом году лоббисты строительного бума в Екатеринбурге, бездумного и беспощадного, причиной измельчания водных объектов города называли малое количество осадков, то теперь — после обильных снегопадов минувшей зимы — придётся им выдумывать новые отговорки для успокоения жителей, которым не всё равно, в каком городе жить.
«Мы Екатеринбург или Быдлобург?», — ставит вопрос Дмитрий Москвин в своём эмоциональном тексте.
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