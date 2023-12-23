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В Екатеринбурге пройдёт встреча с потомком сибирских купцов и мамой первой мисс СССР
Краевед Инна Оровна Собенникова приедет из Москвы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В новогодние каникулы екатеринбуржцы и гости города смогут встретиться с Инной Собенниковой – исследователем-краеведом, потомком и хранителем семейного архива купеческих семейств Собенниковых и Молчановых, которые в конце XIX – начале XX века были одними из богатейших купцов Сибири.
Встреча пройдёт 5 января в креативном кластере «Л52» (одна из площадок Музея истории Екатеринбурга, расположенная по адресу Ленина, 52), начало в 17.00. Вход бесплатный, но необходима регистрация. Встреча организована при поддержке благотворительного фонда «Мемориал Романовых».
Инна Оровна Собенникова приходится внучкой известному сибирскому купцу Василию Собенникову, который в начале XX века заработал большое состояние на чайном бизнесе в восточно-сибирском городе Кяхте. В 1906 году Василий Собенников как совладелец торгового дома «Собенников и бр. Молчановы» приобретает крупнейший кожевенный завод купца Колмогорова в Тюмени, годом позже становится членом попечительского совета Тюменской женской гимназии, ещё через год избирается почетным попечителем Александровского реального училища. В 1910 году Василий Собенников проиграл в карты значительную часть своего состояния, но продолжил заниматься благотворительностью. После революции Собенников был арестован, затем упоминания о нём теряются — известно лишь, что в 1938-1939 году он умер в московской Бутырской тюрьме, а имя его значится в Книге памяти жертв политических репрессий. Василий Собенников был реабилитирован ещё в советские годы.
Эти и другие интересные факты Инна Собенникова установила, изучая родословную своей семьи. История семьи Собенниковых связана и с Екатеринбургом – сын Василия и отец Инны, Ор Собенников жил в Свердловске и, по некоторым данным, возглавлял кафедру иностранных языков УПИ в конце 1950-х годов (на самом сайте кафедры Собенников в числе её руководителей не значится). В этом плане он стал продолжателем дела ещё одной известной жительницы нашего города с аристократическими корнями – племяннице Столыпина и Лермонтова Ольги Весёлкиной, памятник на могиле которой был установлен в прошлом году при поддержке «Мемориала Романовых».
Основной темой разговора на встрече 5 января будет жизнь в Свердловске в 1930-е – 1950-е годы. Однако исследователь-краевед Инна Собенникова может рассказать и о других событиях и людях: Инна Оровна – вдова Фёдора Олеговича Калинина (Бернард), который был правнуком князя Фёдора Алексеевича Куракина. Об этом аристократическом роде она написала монографию «Потомки о предках князей Куракиных» – эта книга издана ограниченным тиражом, и на встрече можно будет приобрести обе её части.
Дочь Инны Собенниковой, Мария Калинина — тоже личность примечательная: в 1988 году, будучи 16-летней школьницей, она выиграла первый конкурс «Мисс СССР». Сейчас Мария Калинина проживает в США. После переезда из СССР дочь Инны Собенниковой снялась в нескольких рекламных роликах, в итальянском фильме «Осторожно, перестройка» (1990) и в американском фильме ужасов «Остаться в живых» (2006) — в роли графини Елизаветы Батори.
Встреча пройдёт 5 января в креативном кластере «Л52» (одна из площадок Музея истории Екатеринбурга, расположенная по адресу Ленина, 52), начало в 17.00. Вход бесплатный, но необходима регистрация. Встреча организована при поддержке благотворительного фонда «Мемориал Романовых».
Инна Оровна Собенникова приходится внучкой известному сибирскому купцу Василию Собенникову, который в начале XX века заработал большое состояние на чайном бизнесе в восточно-сибирском городе Кяхте. В 1906 году Василий Собенников как совладелец торгового дома «Собенников и бр. Молчановы» приобретает крупнейший кожевенный завод купца Колмогорова в Тюмени, годом позже становится членом попечительского совета Тюменской женской гимназии, ещё через год избирается почетным попечителем Александровского реального училища. В 1910 году Василий Собенников проиграл в карты значительную часть своего состояния, но продолжил заниматься благотворительностью. После революции Собенников был арестован, затем упоминания о нём теряются — известно лишь, что в 1938-1939 году он умер в московской Бутырской тюрьме, а имя его значится в Книге памяти жертв политических репрессий. Василий Собенников был реабилитирован ещё в советские годы.
Эти и другие интересные факты Инна Собенникова установила, изучая родословную своей семьи. История семьи Собенниковых связана и с Екатеринбургом – сын Василия и отец Инны, Ор Собенников жил в Свердловске и, по некоторым данным, возглавлял кафедру иностранных языков УПИ в конце 1950-х годов (на самом сайте кафедры Собенников в числе её руководителей не значится). В этом плане он стал продолжателем дела ещё одной известной жительницы нашего города с аристократическими корнями – племяннице Столыпина и Лермонтова Ольги Весёлкиной, памятник на могиле которой был установлен в прошлом году при поддержке «Мемориала Романовых».
Основной темой разговора на встрече 5 января будет жизнь в Свердловске в 1930-е – 1950-е годы. Однако исследователь-краевед Инна Собенникова может рассказать и о других событиях и людях: Инна Оровна – вдова Фёдора Олеговича Калинина (Бернард), который был правнуком князя Фёдора Алексеевича Куракина. Об этом аристократическом роде она написала монографию «Потомки о предках князей Куракиных» – эта книга издана ограниченным тиражом, и на встрече можно будет приобрести обе её части.
Дочь Инны Собенниковой, Мария Калинина — тоже личность примечательная: в 1988 году, будучи 16-летней школьницей, она выиграла первый конкурс «Мисс СССР». Сейчас Мария Калинина проживает в США. После переезда из СССР дочь Инны Собенниковой снялась в нескольких рекламных роликах, в итальянском фильме «Осторожно, перестройка» (1990) и в американском фильме ужасов «Остаться в живых» (2006) — в роли графини Елизаветы Батори.
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