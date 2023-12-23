Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге пройдёт встреча с потомком сибирских купцов и мамой первой мисс СССР

Краевед Инна Оровна Собенникова приедет из Москвы

16.15 Понедельник, 25 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В новогодние каникулы екатеринбуржцы и гости города смогут встретиться с Инной Собенниковой – исследователем-краеведом, потомком и хранителем семейного архива купеческих семейств Собенниковых и Молчановых, которые в конце XIX – начале XX века были одними из богатейших купцов Сибири.

Встреча пройдёт 5 января в креативном кластере «Л52» (одна из площадок Музея истории Екатеринбурга, расположенная по адресу Ленина, 52), начало в 17.00. Вход бесплатный, но необходима регистрация. Встреча организована при поддержке благотворительного фонда «Мемориал Романовых».

Инна Оровна Собенникова приходится внучкой известному сибирскому купцу Василию Собенникову, который в начале XX века заработал большое состояние на чайном бизнесе в восточно-сибирском городе Кяхте. В 1906 году Василий Собенников как совладелец торгового дома «Собенников и бр. Молчановы» приобретает крупнейший кожевенный завод купца Колмогорова в Тюмени, годом позже становится членом попечительского совета Тюменской женской гимназии, ещё через год избирается почетным попечителем Александровского реального училища. В 1910 году Василий Собенников проиграл в карты значительную часть своего состояния, но продолжил заниматься благотворительностью. После революции Собенников был арестован, затем упоминания о нём теряются — известно лишь, что в 1938-1939 году он умер в московской Бутырской тюрьме, а имя его значится в Книге памяти жертв политических репрессий. Василий Собенников был реабилитирован ещё в советские годы.

Эти и другие интересные факты Инна Собенникова установила, изучая родословную своей семьи. История семьи Собенниковых связана и с Екатеринбургом – сын Василия и отец Инны, Ор Собенников жил в Свердловске и, по некоторым данным, возглавлял кафедру иностранных языков УПИ в конце 1950-х годов (на самом сайте кафедры Собенников в числе её руководителей не значится). В этом плане он стал продолжателем дела ещё одной известной жительницы нашего города с аристократическими корнями – племяннице Столыпина и Лермонтова Ольги Весёлкиной, памятник на могиле которой был установлен в прошлом году при поддержке «Мемориала Романовых».

Основной темой разговора на встрече 5 января будет жизнь в Свердловске в 1930-е – 1950-е годы. Однако исследователь-краевед Инна Собенникова может рассказать и о других событиях и людях: Инна Оровна – вдова Фёдора Олеговича Калинина (Бернард), который был правнуком князя Фёдора Алексеевича Куракина. Об этом аристократическом роде она написала монографию «Потомки о предках князей Куракиных» – эта книга издана ограниченным тиражом, и на встрече можно будет приобрести обе её части.

Дочь Инны Собенниковой, Мария Калинина — тоже личность примечательная: в 1988 году, будучи 16-летней школьницей, она выиграла первый конкурс «Мисс СССР». Сейчас Мария Калинина проживает в США. После переезда из СССР дочь Инны Собенниковой снялась в нескольких рекламных роликах, в итальянском фильме «Осторожно, перестройка» (1990) и в американском фильме ужасов «Остаться в живых» (2006) — в роли графини Елизаветы Батори.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Владислав Постников © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Повышенные меры пожарной безопасности введут в Екатеринбурге на Новый год
23 декабря 2023
Аномальное потепление мешает строительству ледовых городков в Екатеринбурге
21 декабря 2023
«Яблоко» приглашает екатеринбуржцев написать письма политзекам
22 декабря 2023
Екатеринбургский «Автомобилист» сыграет с «Ладой» в гостях
24 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Топ проектов МТС, о которых должен знать культурный человек

В юбилейный год для экосистемы рассказываем о проектах, ставших важными элементами кода российской культуры
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:42 Водители Свердловской области подключились к всероссийскому флэшмобу «Автоёлка»
19:11 Пространство бывшего екатеринбургского кинотеатра «Заря» продолжает трансформироваться
18:29 Дело о сентябрьском убийстве рассмотрят в Артинском суде
17:32 Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга получил от УФАС предупреждение
17:23 В приоритете у екатеринбуржцев в новом году – образование, здоровье, клининг и ремонт
16:59 Свердловские отделения почты будут работать в обычном режиме со 2 января
16:35 В свердловском МЧС предупредили о сильном ветре и метелях 26 и 27 декабря
16:25 Сбежавший наркоторговец, который хотел «поиграть» со следствием, был пойман под Екатеринбургом
16:15 В Екатеринбурге пройдёт встреча с потомком сибирских купцов и мамой первой мисс СССР
16:07 Ещё пять городов включили в тарифную зону екатеринбургской агломерации
15:46 Урбанист Аркадий Гершман раскритиковал трамвайную ветку в Академическом районе Екатеринбурга
15:09 Очевидец помог избежать гибели на пожаре в свердловском селе Аракаево
14:46 Финансирование программы развития Режевского городского округа увеличили на 156,4 миллиона
14:06 За год на свердловских предприятиях на рабочих местах умерло 156 человек
13:38 Свердловский бодибилдер получил условный срок за заказ из интернета
13:08 Жительницу Берёзовского отправили в колонию за нападение с ножом на уже третьего сожителя
12:33 Из-за ДТП около Ачита на Пермском тракте полностью перекрыто движение
11:56 В Каменском районе директор с бухгалтером потратили почти 20 миллионов корпоративных средств
11:34 Свердловское молодёжное «Яблоко» предложило партии выдвинуть Дунцову в президенты
11:04 На ремонт первоуральских сетей водоснабжения обещают выделить 50 миллионов
10:33 Пациентка Рефтинской городской больницы пожаловалась на условия в стационаре
10:01 Треть екатеринбуржцев используют нейросети для работы
09:27 В Екатеринбурге ищут двух подростков 14 и 16 лет
21:16 «Автомобилист» уверенно победил «Ладу» на выезде и поднялся в турнирной таблице
18:20 На новой неделе в Свердловской области незначительно похолодает
16:16 ГИБДД предупреждает автомобилистов о сложной обстановке на дорогах из-за ледяного дождя в Свердловской области
Все новости Свердловской области
17:42 В Белграде протестующие заблокировали улицу перед правительственным зданием
16:42 В ГД внесли законопроект о психологической поддержке безработных
15:28 В Псковской области ввели штрафы до 50 тысяч рублей за склонение к абортам
12:37 Опрос: 26% врачей хотят уйти из медицины из-за постоянных переработок
11:34 В Белграде прошли массовые протесты против итогов парламентских выборов
10:58 Глава Центробанка объяснила подорожание яиц высоким спросом
17:28 «Новые люди» выдвигают Владислава Даванкова кандидатом в президенты
12:03 «Партия социальной защиты» выдвинула своего кандидата на президентские выборы
20:45 ЦИК отказала Екатерине Дунцовой выйти на этап сбора подписей для участия в выборах президента России
20:16 КПРФ выдвинула 75-летнего Николая Харитонова кандидатом в президенты России
19:54 Кандидатом в президенты России от «Гражданской инициативы» выдвинут Борис Надеждин
10:58 В Чехии днём траура после стрельбы в университете объявили 23 декабря
17:59 В России испытывают новую формулу препарата для лечения пародонтита
17:32 Призыв осени-2024 будет проходить с использованием единого реестра повесток
16:45 Матвиенко заверила об отсутствии намерений повышать налоги для бизнеса
11:44 После Колорадо ещё 16 штатов могут запретить Трампу участвовать в выборах на их территории
11:20 Депутаты предлагают частично компенсировать ипотеку при рождении детей
17:27 Телеканал оштрафовали по статье о пропаганде ЛГБТ из-за клипа Баскова
14:50 В 29 регионах россияне смогут дистанционно проголосовать на мартовских выборах президента
13:49 Депутатам Госдумы перестанут оплачивать бензин для езды в иномарках
13:14 Заявки в ЦИК на участие в выборах президента России подали 16 человек
12:21 Кокаин на шесть с половиной миллиардов изъяли сотрудники ФСБ в Москве
10:55 Производителям скоропортящихся товаров могут сократить сроки выплат
10:27 Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах из-за участия в мятеже
17:21 Корвалол и другие спиртосодержащие лекарства могут начать продавать как алкоголь
15:38 В издательство книг писателя Акунина пришли с обысками
Все новости России и мира
19:42 Водители Свердловской области подключились к всероссийскому флэшмобу «Автоёлка»
19:11 Пространство бывшего екатеринбургского кинотеатра «Заря» продолжает трансформироваться
18:29 Дело о сентябрьском убийстве рассмотрят в Артинском суде
17:32 Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга получил от УФАС предупреждение
17:23 В приоритете у екатеринбуржцев в новом году – образование, здоровье, клининг и ремонт
16:59 Свердловские отделения почты будут работать в обычном режиме со 2 января
16:35 В свердловском МЧС предупредили о сильном ветре и метелях 26 и 27 декабря
16:25 Сбежавший наркоторговец, который хотел «поиграть» со следствием, был пойман под Екатеринбургом
16:15 В Екатеринбурге пройдёт встреча с потомком сибирских купцов и мамой первой мисс СССР
16:07 Ещё пять городов включили в тарифную зону екатеринбургской агломерации
15:46 Урбанист Аркадий Гершман раскритиковал трамвайную ветку в Академическом районе Екатеринбурга
15:09 Очевидец помог избежать гибели на пожаре в свердловском селе Аракаево
14:52 Пермская телебашня зажигает новогодние огни
14:46 Финансирование программы развития Режевского городского округа увеличили на 156,4 миллиона
14:43 В Прикамье на 25 процентов увеличилось количество сделок с недвижимым имуществом
14:06 За год на свердловских предприятиях на рабочих местах умерло 156 человек
13:38 Свердловский бодибилдер получил условный срок за заказ из интернета
13:08 Жительницу Берёзовского отправили в колонию за нападение с ножом на уже третьего сожителя
12:33 Из-за ДТП около Ачита на Пермском тракте полностью перекрыто движение
11:56 В Каменском районе директор с бухгалтером потратили почти 20 миллионов корпоративных средств
11:34 Свердловское молодёжное «Яблоко» предложило партии выдвинуть Дунцову в президенты
11:04 На ремонт первоуральских сетей водоснабжения обещают выделить 50 миллионов
10:33 Пациентка Рефтинской городской больницы пожаловалась на условия в стационаре
10:31 В Горьковке состоится экологический стендап
10:25 Удобство и доступность - главные преимущества электронных сервисов службы судебных приставов
10:01 Треть екатеринбуржцев используют нейросети для работы
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK