В Екатеринбурге пропала 12-летняя девочка

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в Чкаловском районе ищут 12-летнюю Викторию Неплох. Она должна была вернуться домой еще вчера, но до сих пор неизвестно, где может находиться девочка. Сейчас ее ищут родители, волонтеры и сотрудники полиции.Об этом сообщает ДПСО «Прорыв».Девочка ростом 156 сантиметров, худощавого телосложения, с короткими русыми волосами и голубыми глазами. В день пропажи была одета в черную кепку с сердечками и словом «Love», черную худи с капюшоном и белыми китайскими иероглифами, черные джинсы и черные кроссовки. Из особых примет шрам на лбу.Розыском пропавшей занимается отдел полиции №12. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефонам: 8 (343) 356-42-12 либо 102 (02).Также сообщить о местонахождении девочки можно старшему координатору по несовершеннолетним поискового отряда «Прорыв» Максиму: 8 900 048-49-03.