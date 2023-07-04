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Свердловский министр здравоохранения заявил, что для лечения Миши Бахтина нужно решение федерального консилиума
Фото: Юлия Липинская
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов сегодня заявил, что для решения вопроса по поводу лечения Миши Бахтина со СМА необходимо решение федерального консилиума.
Напомним, что сегодня отец мальчика Дмитрий Бахтин вышел вместе с сыном на пикет к зданию администрации губернатора. Это связано с тем, что врачи ОДКБ, несмотря на решение суда, отказываются предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза».
Андрей Карлов в ответ на претензии заявил, что препарат «Спинраза» для Миши Бахтина куплен министерством по решению суда и хранится в аптеке. Однако, по словам Карлова, в свердловских государственных больницах на сегодня нет ни одного врача, готового поставить мальчику укол. Все из-за того, что в России и мире якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».
На прошлой неделе правительство Свердловской области получило письмо от исполняющего обязанности руководителя регионального СУ СКР Анатолия Надбитова с просьбой организовать повторную врачебную комиссию и рассмотреть вопрос о лечении Миши Бахтина препаратом «Спинраза» или «Рисдиплам».
Ранее мы писали, что следователи повторно обратились в министерство здравоохранения Свердловской области и губернатору Евгению Куйвашеву, чтобы помочь решить вопрос с лечением Миши Бахтина.
Напомним, что сегодня отец мальчика Дмитрий Бахтин вышел вместе с сыном на пикет к зданию администрации губернатора. Это связано с тем, что врачи ОДКБ, несмотря на решение суда, отказываются предоставить Мише Бахтину препарат «Спинраза».
Андрей Карлов в ответ на претензии заявил, что препарат «Спинраза» для Миши Бахтина куплен министерством по решению суда и хранится в аптеке. Однако, по словам Карлова, в свердловских государственных больницах на сегодня нет ни одного врача, готового поставить мальчику укол. Все из-за того, что в России и мире якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования препарата «Спинраза» после укола «Золгенсма».
«Необходимо решение федерального консилиума. Миша не наблюдался в Свердловской областной детской больнице больше года. Мы не знаем, в каком он сейчас состоянии. Побочные действия от инъекции могут быть непредсказуемыми. А родители до сих пор отказываются от взаимодействия с нашими медиками»,
– цитирует Карлова департамент информполитики области.
На прошлой неделе правительство Свердловской области получило письмо от исполняющего обязанности руководителя регионального СУ СКР Анатолия Надбитова с просьбой организовать повторную врачебную комиссию и рассмотреть вопрос о лечении Миши Бахтина препаратом «Спинраза» или «Рисдиплам».
«Мы готовы это сделать. Я лично жду Мишу и его родителей у себя в кабинете, его ждут в областной детской больнице. Сегодня отцу мальчика было снова предложено привезти Мишу на осмотр, но мы получили категорический отказ»,
– заявляет свердловский министр здравоохранения.
Ранее мы писали, что следователи повторно обратились в министерство здравоохранения Свердловской области и губернатору Евгению Куйвашеву, чтобы помочь решить вопрос с лечением Миши Бахтина.
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Следователи обратились к свердловскому губернатору и Минздраву, чтобы помочь Мише Бахтину со СМА
04 июля 2023
04 июля 2023