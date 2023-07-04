Свердловский министр здравоохранения заявил, что для лечения Миши Бахтина нужно решение федерального консилиума

– цитирует Карлова департамент информполитики области.

«Необходимо решение федерального консилиума. Миша не наблюдался в Свердловской областной детской больнице больше года. Мы не знаем, в каком он сейчас состоянии. Побочные действия от инъекции могут быть непредсказуемыми. А родители до сих пор отказываются от взаимодействия с нашими медиками»,