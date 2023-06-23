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В Екатеринбурге ищут пропавшего накануне 11-летнего мальчика
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге ищут 11-летнего Вячеслава Стукова. Вчера, 23 июня, мальчик не вернулся домой. Сейчас его разыскивают родные, полиция и волонтеры.
Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Мальчик ростом 144 сантиметра, худощавого телосложения, с темными волосами и голубыми глазами. Был одет в черную толстовку с капюшоном, спортивные штаны черного цвета с желтыми вставками и черные кроссовки с красными вставками.
Розыском пропавшего занимается УМВД по Екатеринбургу ОП № 6. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону: 8-(343)-356-42-06.
Также звонить можно старшему координатору ДПСО «Прорыв» Евгению по номеру: 8-900-214-70-26.
Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Мальчик ростом 144 сантиметра, худощавого телосложения, с темными волосами и голубыми глазами. Был одет в черную толстовку с капюшоном, спортивные штаны черного цвета с желтыми вставками и черные кроссовки с красными вставками.
Розыском пропавшего занимается УМВД по Екатеринбургу ОП № 6. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону: 8-(343)-356-42-06.
Также звонить можно старшему координатору ДПСО «Прорыв» Евгению по номеру: 8-900-214-70-26.
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