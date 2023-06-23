В Екатеринбурге ищут пропавшего накануне 11-летнего мальчика

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 11-летнего Вячеслава Стукова. Вчера, 23 июня, мальчик не вернулся домой. Сейчас его разыскивают родные, полиция и волонтеры.Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Мальчик ростом 144 сантиметра, худощавого телосложения, с темными волосами и голубыми глазами. Был одет в черную толстовку с капюшоном, спортивные штаны черного цвета с желтыми вставками и черные кроссовки с красными вставками.Розыском пропавшего занимается УМВД по Екатеринбургу ОП № 6. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону: 8-(343)-356-42-06.Также звонить можно старшему координатору ДПСО «Прорыв» Евгению по номеру: 8-900-214-70-26.