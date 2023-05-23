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В Екатеринбурге ищут не вернувшуюся с прогулки десятилетнюю девочку
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут десятилетнюю Динару Грачеву. Вчера, 31 мая, она ушла на прогулку и не вернулась. Теперь ее разыскивают родители, сотрудники полиции и волонтеры. Об это сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Девочка ростом 137 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами. Была одета в черную кофту, темно-синие джинсы и белые кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей девочки, просят звонить волонтерам по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-963-051-16-56 (Кристина); или обращаться по номеру «112».
В розыске пропавшей также участвует городская полиция. Правоохранители просят передать данные о местонахождении девочки по телефонам: 8-343-356-42-12 (дежурная часть отдела полиции №12) или 02 (102 по мобильному).
Девочка ростом 137 сантиметров, худощавого телосложения, с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами. Была одета в черную кофту, темно-синие джинсы и белые кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшей девочки, просят звонить волонтерам по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-963-051-16-56 (Кристина); или обращаться по номеру «112».
В розыске пропавшей также участвует городская полиция. Правоохранители просят передать данные о местонахождении девочки по телефонам: 8-343-356-42-12 (дежурная часть отдела полиции №12) или 02 (102 по мобильному).
«Правоохранители также убедительно просят саму разыскиваемую связаться с родителями и сообщить о своем местонахождении»,
– сказали в пресс-группе.
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