В свердловском поселке Ертарский 19 мая пропал трехлетний мальчик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В поселке Ертарский Тугулымского района Свердловской области ищут трехлетнего Степана Елагина. Мальчик пропал вчера, 19 мая. Сейчас его ищут родители, полиция и волонтеры.Ребенок ростом 95 сантиметров, среднего телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. В день пропажи был одет в серую футболку, зеленые штаны и тканевые тапочки черного цвета.Розыском пропавшего занимается отдел МВД по Тугулымскому району. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону +7-(34367)-2-25-49. Также можно звонить по номеру «112»С поиском мальчика также помогают поисковые отряды «ЛизаАлерт» и «Прорыв».С волонтерами «ЛизыАлерт» можно связаться по телефонам 8-800-700-54-52, 8-953-053-04-83(Екатерина), с волонтерами «Прорыва» – по номерам 8-900-044-02-20 (Наталья), 8-962-316-55-42 (Игорь).