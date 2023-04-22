В столице Урала ищут 15-летнего юношу, пропавшего 21 апреля

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В столице Урала ищут 15-летнего Алмазбека Абенова. Он ушел из дома 21 апреля и не вернулся. Сейчас его разыскивают родные.Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Подросток ростом 170 сантиметров, худощавого телосложения, с черными волосами и карими глазами. Был одет в синюю куртку, желтую толстовку, темно-синие штаны и черные кроссовки. С собой у мальчика был черные рюкзак.Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить волонтерам поискового отряда по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-932-117-67-58 – или в экстренные службы по номеру «112».