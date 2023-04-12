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«Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью

09.46 Вторник, 18 апреля 2023
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 апреля приступает к выполнению регулярных рейсов из Екатеринбурга в Анталью.

В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты будут выполняться ежедневно на самолетах Boeing 737-800.

Для «Аэрофлота» Анталья станет третьим международным направлением полетов из столицы Урала в летнюю навигацию после Стамбула и Еревана.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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