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«Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 апреля приступает к выполнению регулярных рейсов из Екатеринбурга в Анталью.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты будут выполняться ежедневно на самолетах Boeing 737-800.
Для «Аэрофлота» Анталья станет третьим международным направлением полетов из столицы Урала в летнюю навигацию после Стамбула и Еревана.
В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты будут выполняться ежедневно на самолетах Boeing 737-800.
Для «Аэрофлота» Анталья станет третьим международным направлением полетов из столицы Урала в летнюю навигацию после Стамбула и Еревана.
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