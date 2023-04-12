«Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Аэрофлот» с 27 апреля приступает к выполнению регулярных рейсов из Екатеринбурга в Анталью.В пресс-службе аэропорта Кольцово «Вечерним ведомостям» рассказали, что полеты будут выполняться ежедневно на самолетах Boeing 737-800.Для «Аэрофлота» Анталья станет третьим международным направлением полетов из столицы Урала в летнюю навигацию после Стамбула и Еревана.