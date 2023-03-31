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В уральской столице неделю продолжаются поиски 16-летнего юноши
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В уральской столице ищут 16-летнго Никиту Фролов. В последний раз он выходил на связь с родными неделю назад, 24 марта 2023 года.
Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Юноша ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с серо-зелеными глазами и темными волосами. На момент пропажи был одет в ветровку бело-черно-бардового цвета, черную бейсболку, черные джинсы и светло-серые кроссовки.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции №8. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 (343) 356-42-08 или 112.
Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Юноша ростом 176 сантиметров, худощавого телосложения, с серо-зелеными глазами и темными волосами. На момент пропажи был одет в ветровку бело-черно-бардового цвета, черную бейсболку, черные джинсы и светло-серые кроссовки.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции №8. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 (343) 356-42-08 или 112.
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