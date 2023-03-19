В Сысерти на ноге ребенка обнаружили первого клеща

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Сысерти зафиксировали, предположительно, первый случай укуса клеща в Свердловской области в этом году. Насекомое обнаружили на ноге у ребенка.Об этом рассказали его родители в сообществе «Подслушано Сысерть №1». О других случаях в регионе на сегодняшний день неизвестно.По данным Роспотребнадзора Свердловской области в прошлом году в регионе зарегистрировали 47,4 тысячи пострадавших от клещей, из них 8 тысяч – дети.