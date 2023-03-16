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Начался суд по делу экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана*

16.57 Четверг, 16 марта 2023
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В Ленинском районном суде Екатеринбурга началось заседание по делу Евгения Ройзмана* по статье 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций).

Напомним, что сегодня к Ройзману* пришли полицейские и доставили его в отдел полиции. На политика составили протокол за ролик, который был выложен в группе его поддержки в социальной сети. В ролике полицейские обнаружили демонстрацию символики сторонников Навального, которая ранее была признана экстремистской. У самого Ройзмана* нет аккаунта во «ВКонтакте». Среди администратора паблика, где был размещен пост, Ройзмана* тоже нет.

«Сдаваться никто не собирается, понятно, что сидеть неохота, но я не боюсь», – сказал Евгений Ройзман* перед заседанием суда.


Дело Евгения Ройзмана* рассматривает судья Владимир Ушаков. Максимальное наказание по статье 20.3 КоАП РФ – 15 суток ареста. В суде от полиции присутствует лейтенант Максим Фомичев, который и составлял протокол.

В начале заседания судья Владимир Ушаков отклонил ходатайства защиты Ройзмана* об истребовании доказательств у «ВКонтакте» и о вызове свидетелей – настоящих администраторов страницы.

*Внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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