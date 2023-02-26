В Екатеринбурге ищут 16-летнуюю девушку, пропавшую 28 февраля





– сообщили «Вечерним ведомостям» в городском УМВД. «На розыск несовершеннолетней ориентирован личный состав екатеринбургской полиции»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге разыскивают 16-летнюю Айгул Ташполотову. В последний раз её видели 28 февраля, когда она уходила из дома на улице Черепанова. С тех пор местонахождение девушки остаётся неизвестным.Девушка ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, с чёрными короткими волосами и чёрными глазами. На момент ухода была одета в чёрную шапку, розовый пуховик, чёрные штаны, чёрные сапоги, при себе имела рюкзак голубого цвета.Отмечается, что пропавшая не знает русский язык.Полиция просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о местонахождении девушки, звонить по телефонам: 8 (343) 356-42-09 (дежурная часть отдела полиции № 9) или 02 (102 по мобильному).