В Свердловской области участились выявления листерии и сальмонеллы в продуктах

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в 2022 году увеличилось количество исследований продукции пищепрома на микробиологические показатели, выросло и число случаев выявления в продуктах питания и продовольственном сырье листерии и сальмонеллы.Таковы итоги микробиологических исследований, которые в 2022 году провели сотрудники Испытательной лаборатории Свердловского референтного центра Россельхознадзора.В общем представители отдела ветеринарно-санитарной экспертизы взяли 2 648 проб и провели 10 817 исследований. 9 процентов проб (226) оказались с нарушениями. В частности в 16 пробах было выявлено присутствие листерии, также в 16 пробах ученые нашли сальмонеллу.В общем, относительно 2021 года эксперты указывают на рост количества проведенных исследований и обнаруженных нарушений.Как сообщила пресс-служба ведомства, в прошлом году провели 8 919 исследований по 2 449 пробам. Нарушения обнаружили в 137 пробах, это шесть процентов. Листерию нашли в 29 пробах, сальмонеллу обнаружили в трех пробах.