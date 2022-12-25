В Екатеринбурге ищут молодого человека, пропавшего 30 декабря

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге разыскивают 20-летнего Ильнара Бахтиярова. С 30 декабря 2022 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Молодой человек ростом 173 сантиметра, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами, серо-голубыми глазами. В день пропажи был одет в тёмно-зелёную куртку, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные ботинки и чёрную шапку.Всех, кто может что-либо знать о пропавшем, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.