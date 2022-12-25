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В Екатеринбурге ищут молодого человека, пропавшего 30 декабря
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге разыскивают 20-летнего Ильнара Бахтиярова. С 30 декабря 2022 года его местонахождение неизвестно, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.
Молодой человек ростом 173 сантиметра, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами, серо-голубыми глазами. В день пропажи был одет в тёмно-зелёную куртку, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные ботинки и чёрную шапку.
Всех, кто может что-либо знать о пропавшем, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Молодой человек ростом 173 сантиметра, худощавого телосложения, с тёмно-русыми волосами, серо-голубыми глазами. В день пропажи был одет в тёмно-зелёную куртку, тёмно-синие спортивные штаны, чёрные ботинки и чёрную шапку.
Всех, кто может что-либо знать о пропавшем, просят передавать информацию по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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