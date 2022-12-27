На YouTube ширится число альтернативных новогодних обращений

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новогоднее поздравление президента может казаться милым и тёплым, только когда в стране действует регулярная смена власти. Ну, а когда со словами «прошедший год был трудным» уже не одно десятилетие на экране телевизора появляется одно и то же лицо, даже самым упёртым поклонникам этого лица захочется чего-то новенького.К счастью, YouTube пока не заблокировали, а альтернативных новогодних обращений к «дорогим россиянам» там — пруд пруди. К примеру, самопровозглашённый гений Евгений Понасенков* записал ролик, в котором в свойственной ему пафосной и одновременно ёрнической манере предупреждает: если в следующем году его опять не послушают, то будет такое же великое «счастье», какое Россия хапнула в 2022-м. Поздравил своих подписчиков популярный учёный Станислав Дробышевский. Аж двухчасовым новогодним стримом поздравили зрителей стендаперы с канала «Разговорный жанр». А трёхчасовым — Михаил Портнов, живущий в Америке и помогающий желающим переехать за океан и найти на новом месте работу.Некоторые потенциально интересные поздравления в виде новогодних стримов ещё впереди. Так, екатеринбуржец Фёдор Крашенинников**, ныне вынуждено находящийся вне территории России, готовится начать новогоднюю трансляцию в 21:00 (по Екатеринбургскому времени). Уральский политолог поделится своими мыслями о текущей ситуации и обещает отвечать на вопросы зрителей. Наличие обратной связи — это вообще огромный плюс таких стримов, который позволяет не только задать вопрос, но и практически «вживую» поздравить поздравляющего.