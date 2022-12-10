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В Верхней Пышме ищут 14-летнюю девушку, пропавшую 16 декабря
Общество
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Верхней Пышме разыскивают 14-летнюю Веронику Митрохину. Вчера, 16 декабря, она не вернулась из школы домой. Её местонахождение остаётся неизвестным.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Девушка ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Была одета в светло-коричневую куртку, чёрные джинсы, чёрные ботинки и серую шапку. С собой был жёлтый рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Девушка ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Была одета в светло-коричневую куртку, чёрные джинсы, чёрные ботинки и серую шапку. С собой был жёлтый рюкзак.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.
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