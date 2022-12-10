В Верхней Пышме ищут 14-летнюю девушку, пропавшую 16 декабря

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме разыскивают 14-летнюю Веронику Митрохину. Вчера, 16 декабря, она не вернулась из школы домой. Её местонахождение остаётся неизвестным.Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».Девушка ростом 165 сантиметров, нормального телосложения, с тёмно-русыми волосами и карими глазами. Была одета в светло-коричневую куртку, чёрные джинсы, чёрные ботинки и серую шапку. С собой был жёлтый рюкзак.Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру 112.