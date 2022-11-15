Строительство в Екатеринбурге ледовой арены то ли идёт, то ли заморожено

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Противоречивая информация о строительстве ледовой арены УГМК на месте снесённой телебашни поступала сегодня в течение дня. Согласно первой, стройка заморожена на неопределённый срок. Согласно второй, стройка идёт полным ходом.Новость о заморозке стойки опубликовал телеграм-канал под названием «Главный канал Екатеринбурга». В нём утверждалось, что информация подтверждена неназванным источником в администрации свердловского губернатора. Остановка строительства, якобы, произошла из-за того, что с лета 2022-го года Свердловская область перестала выполнять свою часть обязательств. В опубликованной «телеграме» так же утверждалось, что стройка простаивает уже два месяца.Опровержение появилось с невероятной скоростью. Его обнародовал информационно-аналитический портал «JustMedia»: «депутат Законодательного собрания Свердловской области, начальник управления общественных связей службы гендиректора УГМК Алексей Свалов опроверг слухи о заморозке строительства ледовой арены в центре Екатеринбурга». По словам Свалова, в здании арены уже началась внутренняя отделка.Как бы там ни было, уже известно, что строительство УГМК-арены уже не будет завершено в изначально озвученный срок. В момент начала строительства её планировали открыть в 2023-м году, к проведению Универсиады. Но потом было заявлено, что строительные работы закончатся только в 2024-м году. Ну, а затем и саму Универсиаду отменили в связи с санкциями и общей мировой обстановкой. По крайней мере, отменили в мероприятие под эгидой Международной федерации университетского спорта (FISU) . Выяснилось, что если какие-то «флаги» в гости и заедут, то далеко на все.