В Среднеуральске ищут 14-летнюю девочку, пропавшую 29 октября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Среднеуральске пропала 14-летняя Кристина Сталыго. В последний раз девочка выходила на связь вчера, 29 октября. Найти пропавшую помогает поисковый отряд «Прорыв» Свердловской области.Девочка ростом 167 сантиметров, среднего телосложения, с серыми глазами и тёмными волосами. На момент пропажи была одета в джинсы голубого цвета, куртку чёрного цвета, шапку розового цвета. С собой у неё был рюкзак фисташкового цвета.Розыском пропавшей занимается Отдел полиции №28. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обращаться по телефону +7 (34368) 7-31-00. Также позвонить можно по следующим номерам: 8 900 044-02-20 или 112.