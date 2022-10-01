В Первоуральске ищут двух мальчиков, пропавших накануне

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Первоуральске пропали два мальчика 10 и 12 лет. В последний раз их видели вчера, 7 октября. В их поисках участвует поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.Один из пропавших 10-летний Александр Щукин. Его рост 130 сантиметров, он худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и голубыми глазами. В день пропажи был одет в чёрную куртку, зелёно-серые штаны и красные кроссовки. С ним была собака породы «пекинес».Второй 12-летний Артемий Лошкарёв. Он ростом 155 сантиметров, плотного телосложения, со свето-русыми волосами и зелёными глазами. Вчера был одет в зелёную куртку, белую рубашку, белую футболку, чёрные брюки и фиолетовые кроссовки. С собой у него был серый рюкзак.Всех, кто что-либо знает о местонахождении детей, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.