В Екатеринбурге ищут 15-летнего юношу, пропавшего 21 сентября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ищут 15-летнего Тимура Бозорова, пропавшего 21 сентября 2022 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Юноша ростом 155 сантиметров, среднего телосложения, со светло-карими глазами и светло-русыми волосами. На момент пропажи был одет в костюм цвета хаки и чёрные туфли. С собой был рюкзак чёрного цвета.Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 2. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят звонить по телефонам: 8 (343) 356-42-02 либо 102 (02).Также передать информацию о пропавшем можно координатору поиска Игорю по номеру 8 962 316-55-42.