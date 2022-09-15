В Екатеринбурге ищут 15-летнего юношу, пропавшего 21 сентября
Общество
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге ищут 15-летнего Тимура Бозорова, пропавшего 21 сентября 2022 года. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Юноша ростом 155 сантиметров, среднего телосложения, со светло-карими глазами и светло-русыми волосами. На момент пропажи был одет в костюм цвета хаки и чёрные туфли. С собой был рюкзак чёрного цвета.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 2. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят звонить по телефонам: 8 (343) 356-42-02 либо 102 (02).
Также передать информацию о пропавшем можно координатору поиска Игорю по номеру 8 962 316-55-42.
Юноша ростом 155 сантиметров, среднего телосложения, со светло-карими глазами и светло-русыми волосами. На момент пропажи был одет в костюм цвета хаки и чёрные туфли. С собой был рюкзак чёрного цвета.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 2. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят звонить по телефонам: 8 (343) 356-42-02 либо 102 (02).
Также передать информацию о пропавшем можно координатору поиска Игорю по номеру 8 962 316-55-42.
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