Строительство нового крематория в Екатеринбурге напрягло местных жителей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Новый крематорий в Чкаловском районе Екатеринбурга вот-вот начнёт работу. По сообщению телеграм-канала «Обратная связь / Екатеринбург», в здание будущего крематория уже завезли печи для сжигания трупов.Новый крематорий заработает на улице Димитрова, неподалёку от Храм во имя священномученика Аркадия Екатеринбургского. И едва появились известия о начале его строительства, это вызвало протестную волну жителей района. Ими были организованы сборы подписей с требованием прекратить стройку и подыскать другое место под крематорий. Но многочисленные обращения в мэрию и прокуратуру по сложившейся в недавнее время в Екатеринбурге дурной традиции были попросту проигнорированы. Стройка продолжилась и уже близка к завершению.Основное беспокойство горожан, живущих неподалёку от будущего крематория — запах от сжигаемых тел. Но есть среди протестующих и такие, кто считают, что крематорий строится для противозаконных задач. В связи с этим одна из женщин вспомнила даже фильм Алексея Балабанова «Кочегар», в котором в печах сжигали трупы жертв криминальных разборок. Ассоциация такая возникла потому, что новое заведение по кремации человеческих тел находится в частных руках.