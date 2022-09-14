В Екатеринбурге ищут 17-летнего юношу, пропавшего 9 сентября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге в Верх-Исетском районе ищут 17-летнего Парвиза Платунова. С 9 сентября 2022 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».Юноша ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, с карими глазами и светло-русыми волосами. Уточняется, что на момент пропажи он был бритым. Также в тот день на нём были куртка синего цвета, тёмные джинсы и тёмные кроссовки.Подчеркивается, что пропавший нуждается в медицинской помощи.Его розыском занимается отдел полиции № 9. Всех, кто располагает информацией о местонахождении юноши, просят обращаться по телефонам 8 (343) 356-42-09 либо 102 (02).